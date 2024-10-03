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Єврокомісія перевіряє, як TikTok, YouTube та Snapchat впливають на психічне здоровʼя користувачів

11:57, 3 жовтня 2024
Розслідування розпочали через ймовірність того, що вразливі групи людей споживають контент, який пропагує самоушкодження.
Єврокомісія перевіряє, як TikTok, YouTube та Snapchat впливають на психічне здоровʼя користувачів
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Європейська комісія почала перевіряти алгоритми роботи TikTok, YouTube та Snapchat. Розслідування впливу платформ розпочали через ймовірність того, що вразливі групи людей споживають контент, який пропагує самоушкодження. Про це повідомляє Euronews.

Тепер ці соцмережі мають відповісти на запитання, яким чином працюють їхні рекомендації відео.

Вказується, що розслідування проводять у межах Закону ЄС про цифрові послуги (DSA). Регулятор занепокоєний, що вразливі групи людей «годують» фейковими новинами, повʼязаними з виборами або контентом, який романтизує розлади харчової поведінки, депресію і зловживання наркотиками.

Єврокомісія вивчає вплив функцій автоматичного відтворення відео і нескінченного прокручування стрічки. Також ЄК цікавить, які обмеження компанії застосовують для захисту неповнолітніх і зменшення розповсюдження шкідливого контенту.

Згідно з DSA, платформи, які мають понад 45 мільйонів активних користувачів щомісяця, мають відповідати суворим вимогам прозорості.

Якщо соцмережі не нададуть вказану інформацію або нададуть неправдиві дані, їм загрожують штрафи відповідно до законодавства ЄС.

Видання зазначає, що ця перевірка — лише перший крок. Після аналізу відповідей платформ Єврокомісія ухвалюватиме рішення про можливі подальші дії.

Один високопоставлений посадовець ЄС сказав, що розслідування має стати «тривожним дзвінком» для платформ, щоб вони змінили свою поведінку — наприклад, дозволили користувачам приховувати певні типи відео.

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