Що святкують 3 жовтня та які пам’ятні події сталися цього дня

3 вересня відзначають День відкриття унікальності ДНК.

У четвер, 3 вересня, в Україні та світі відзначають кілька свят. Так, сьогодні святкують День відкриття унікальності ДНК. Цей день присвячений відкриттю унікальності ДНК, яке зробив британський генетик Алек Джеффріс 1984 року. Його відкриття дозволило використовувати ДНК для ідентифікації особистості, що стало революційним кроком у генетиці та криміналістиці.

Також 3 вересня День хмарочоса. Це свято присвячене досягненням інженерії та архітектури, втіленим у величних спорудах, що сягають небес. Хмарочоси стали символом сучасних міст, визначаючи їхні горизонти та надаючи їм унікальний вигляд.

Віряни вшановують пам'ять святого священномученика Антима, єпископа Нікодимійського.

Пам’ятні події:

1941 - У Дніпрі розпочав роботу Південний крайовий провід ОУН під керівництвом Святослава Вовка;1943 - Британські війська під керівництвом маршала Монтгомері висадилися на півдні Королівства Італія. Цього ж дня італійський уряд на таємних переговорах погодився на капітуляцію;

1950 - Перегонами на трасі в Монці (Італія) завершився перший чемпіонат світу "Формула-1".

1953 - Набула чинності Європейська Конвенція про захист прав людини та основних свобод;

1959 - Японська корпорація "Соні" почала випуск транзисторних радіоприймачів;

1971 - СРСР, Велика Британія, США і Франція підписали чотиристоронню угоду про статус Західного Берліна: три західні держави зберігали в ньому свої війська, було зазначено, що Західний Берлін не є частиною ФРН, а Радянський Союз зобов'язувався полегшити переміщення вантажів і людей між ФРН і Західним Берліном;

1971 - Проголошено незалежність Катару;

1973 - У Києві відкрито пам'ятник Лесі Українці;

1993 - У Масандрі (Республіка Крим) президенти рф та України Борис Єльцин і Леонід Кравчук підписали протокол про врегулювання конфлікту навколо Чорноморського флоту (Масандрівські угоди);

1999 - У Франції суддя припинив справу проти 9 папараці, які переслідували машину з британською принцесою Діаною в ніч її загибелі (31 серпня 1997 року). Винним в інциденті визнали водія авто, який був напідпитку, їхав із перевищенням швидкості та не впорався з керуванням;

2005 - Збірна України з футболу вперше у своїй історії отримала право виступити на Кубку Світу;

2014 - У селі Побєда на Луганщині російські бойовики здійснили обстріл із реактивних установок "Смерч" і фактично зруйнували селище. Унаслідок бомбардувань було теж знищено військову базу 3-го батальйону територіальної оборони Львівщини "Воля", що розміщувалася поблизу села.

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