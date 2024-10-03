Что празднуют 3 октября и какие памятные события произошли в этот день

3 сентября отмечают День открытия уникальности ДНК.

В четверг, 3 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Да, сегодня празднуют День открытия уникальности ДНК. Этот день посвящен открытию уникальности ДНК, которое сделал британский генетик Алек Джеффрис в 1984 году. Его открытие позволило использовать ДНК для идентификации личности, что явилось революционным шагом в генетике и криминалистике.

Также 3 сентября День небоскреба. Этот праздник посвящен достижениям инженерии и архитектуры, воплощенным в величественных сооружениях, уходящих в небеса. Небоскребы стали символом современных городов, определяя их горизонты и придавая им уникальный вид.

Верующие чтят память святого священномученика Антима, епископа Никодимийского.

Памятные события:

1941 – В Днепре начал работу Южный краевой провод ОУН под руководством Святослава Вовка; 1943 – Британские войска под руководством маршала Монтгомери высадились на юге Королевства Италия. В этот же день итальянское правительство на тайных переговорах согласилось на капитуляцию;

1950 - Гонкой на трассе в Монце (Италия) завершился первый чемпионат мира "Формула-1".

1953 – Вступила в силу Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод;

1959 – Японская корпорация "Сони" начала выпуск транзисторных радиоприемников;

1971 – СССР, Великобритания, США и Франция подписали четырехстороннее соглашение о статусе Западного Берлина: три западных государства сохраняли в нем свои войска, было отмечено, что Западный Берлин не является частью ФРГ, а Советский Союз обязывался облегчить перемещение грузов и людей между ФРГ и Западным Берлином;

1971 – Провозглашена независимость Катара;

1973 – В Киеве открыт памятник Леси Украинки;

1993 – В Массандре (Республика Крым) президенты рф и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук подписали протокол об урегулировании конфликта вокруг Черноморского флота (Массандровские соглашения);

1999 – Во Франции судья прекратил дело против 9 папарацци, преследовавших машину с британской принцессой Дианой в ночь ее гибели (31 августа 1997 года). Виновным в инциденте признали водителя авто, который был под хмельком, ехал с превышением скорости и не справился с управлением;

2005 – Сборная Украины по футболу впервые в своей истории получила право выступить на Кубке Мира;

2014 - В селе Победа в Луганской области российские боевики произвели обстрел из реактивных установок "Смерч" и фактически разрушили поселок. В результате бомбежек была также уничтожена военная база 3-го батальона территориальной обороны Львовщины "Воля", которая размещалась вблизи села.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.