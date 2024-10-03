У Львові відбувся круглий стіл на тему «Адміністративна процедура у фокусі євроінтеграції: погляд адміністративних судів, експертів та стейкхолдерів»

Основним лейтмотивом проведення цього круглого столу є укріпити євроінтеграційну політику країни у напрямку розвитку українського законодавства, зокрема адміністративного, шляхом запозичення кращих міжнародних практик.

Фото: 8aa.court.gov.ua

30 вересня у місті Львові відбувся круглий стіл на тему «Адміністративна процедура у фокусі євроінтеграції: погляд адміністративних судів, експертів та стейкхолдерів». Даний захід було організовано Восьмим апеляційним адміністративним судом.

Участь в заході взяли голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, голови окружних адміністративних судів Восьмого апеляційного адміністративного округу, представники Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради, представники академічної спільноти Львівського національного університету імені Івана Франка, представники адвокатської спільноти в особі голови та членів Ради адвокатів Львівської області тощо.

До фахової дискусії від Восьмого апеляційного адміністративного суду долучились голова суду Олег Заверуха, заступник голови суду Степан Нос, а також судді – Надія Бруновська, Оксана Гінда, Ігор Запотічний, Володимир Качмар, Сергій Кузьмич, Андрій Курилець, Зоряна Матковська, Тарас Онишкевич та Наталія Судова-Хомюк.

Під час свого вітального слова голова КАС ВС Михайло Смокович зазначив, що ухвалення Закону України «Про адміністративну процедуру» – важливий крок у розвитку та вдосконаленні адміністративної юстиції в Україні. З огляду на те, що наша держава перебуває на шляху до європейського правового простору, то необхідним є реформування національної правової системи та впровадження європейських стандартів. Належне правове забезпечення державних реформ – ключовий чинник гармонізації українського законодавства із правом Європейського Союзу.

У своєму вітальному слові голова Восьмого ААС Олег Заверуха зазначив, що цей круглий стіл є гармонійним продовженням семінару проведеного 16 вересня 2022 року у стінах Львівського національного університету імені Івана Франка на тему: «Закон України «Про адміністративну процедуру»: основні новели, виклики та подальші кроки». Наголосив на тому, що основним лейтмотивом проведення цього круглого столу є укріпити євроінтеграційну політику країни у напрямку розвитку українського законодавства, зокрема адміністративного, шляхом запозичення кращих міжнародних практик, спрямованих на забезпечення прав і законних інтересів осіб у відносинах із державою та її органами, серед яких – інститут адміністративної процедури.

Під час першої панельної дискусії «Адміністративна процедура, як нормативна модель адміністративно-правових відносин» зі своїми доповідями виступили – суддя П’ятого апеляційного адміністративного суду у відставці Лариса Зуєва, професор кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка Андрій Школик та суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду Андрій Курилець.

В рамках другої панельної дискусії «Актуальні проблеми в адміністративних процедурах» відбулося жваве обговорення між ключовими спікерами, міжнародними та національними експертами, суддями та представниками органів державної влади та місцевого самоврядування конкретних викликів з якими останні стикаються в процесі реалізації адміністративних процедур.

Також під час другої панельної дискусії учасники круглого столу шукали відповіді на питання, що стосувались: взаємодії між різними органами влади в контексті адміністративних процедур, проблем забезпечення прозорості та ефективності адміністративних процедур, вимог до заяви, а також наслідків подання до органу влади заяви з недоліками, а також щодо ініціативи адміністративного органу та адміністративного провадження.

Насамкінець, учасники круглого столу прийшли до переконання, що Закон України «Про адміністративну процедуру» закріплює досить чіткий алгоритм пошуку балансу між приватними та публічними інтересами, а зрозумілий порядок дій громадян та бізнесу у відносинах з органи державної влади та місцевого самоврядування, які були закріплені цим законом, спонукатимуть останніх вдосконалювати та покращувати свою роботу. Як наслідок, громадяни та бізнес ставатимуть більш задоволеними якістю послуг, які їм надаватимуть органи державної влади та місцевого самоврядування, а кількість конфліктів суттєво знизиться.

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