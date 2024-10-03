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На Прикарпатті прикордонник за 4 тисячі доларів допоміг військовозобов’язаному виїхати за кордон

21:46, 3 жовтня 2024
Завдяки статусу правоохоронця йому вдалось перевезти через блокпости чоловіка, який ховався у багажнику його авто під ковдрою.
На Прикарпатті прикордонник за 4 тисячі доларів допоміг військовозобов’язаному виїхати за кордон
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На Прикарпатті затримали прикордонника, який за 4 тисячі доларів допоміг військовозобов’язаному потрапити за кордон під час війни. Про це повідомляє Спецпрокуратура Західного регіону.

За даними слідства, підозрюваний за гроші налагодив під час війни злочинний механізм перетину військовозобов’язаними державного кордону поза межами пунктів пропуску на Прикарпатті.

Встановлено, що завдяки статусу правоохоронця йому вдалось перевезти через блокпости місцевого мешканця призовного віку, який ховався у багажнику його авто та був накритий ковдрою.

«Він проінструктував «клієнта» щодо його поведінки та дій під час і після перетину кордону, надав необхідні поради і вказівки, а також отримав 4 тисячі доларів обумовленої суми коштів. Під «кураторством» прикордонника чоловіку вдалось дістатися до відправного пункту і надалі потрапити до однієї із країн ЄС», — зазначили у прокуратурі.

22-річному інспектору прикордонної служби повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі суд обрав для нього запобіжний захід. Крім цього, перевіряється його причетність до аналогічних кримінальних правопорушень.

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