Практика судов
  1. В Украине

На Прикарпатье пограничник за 4 тысячи долларов помог военнообязанному уехать за границу

21:46, 3 октября 2024
Благодаря статусу правоохранителя ему удалось перевезти через блокпосты мужчину, который скрывался в багажнике его авто под одеялом.
На Прикарпатье пограничник за 4 тысячи долларов помог военнообязанному уехать за границу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Прикарпатье задержан пограничник, который за 4 тысячи долларов помог военнообязанному попасть за границу во время войны. Об этом сообщает Спецпрокуратура Западного региона.

По данным следствия, подозреваемый за деньги наладил во время войны преступный механизм пересечения военнообязанными государственной границы за пределами пунктов пропуска на Прикарпатье.

Установлено, что благодаря статусу правоохранителя ему удалось перевезти через блокпосты местного жителя призывного возраста, который скрывался в багажнике его авто и был накрыт одеялом.

«Он проинструктировал «клиента» по его поведению и действиям во время и после пересечения границы, предоставил необходимые советы и указания, а также получил 4 тысячи долларов оговоренной суммы средств. Под «кураторством» пограничника мужчине удалось добраться до отправного пункта и дальше попасть в одну из стран ЕС», — отметили в прокуратуре.

22-летнему инспектору пограничной службы сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Суд избрал для него меру пресечения. Кроме того, проверяется его причастность к аналогичным уголовным правонарушениям.

Санкция статьи от 7 до 9 лет заключения с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс в апелляции – известны результаты тестирования на знание норм права 3 октября

Не набрали проходной балл 7 кандидатов, а еще 3 не явились.

В ГСА не знают, эвакуированы ли дела граждан из райсудов Херсонской области

В связи с сообщениями о том, что не была проведена эвакуация дел из отдельных судов Херсонской области, «Судебно-юридическая газета» обратилась за разъяснениями в ГСА, но ни в ГСА, ни в ТУ ГСА не нашли эту информацию.

Верховный Суд обратил внимание на отличие согласительной и разрешительной процедур размещения рекламы в Киеве

Отличие согласительной и разрешительной процедуры размещения рекламы в Киеве – позиция Верховного Суда

Управление полиции провело служебное расследование относительно решения суда и установило, что судья неправомерно закрыл дело

Высший совет правосудия не понял, что и зачем сделала полиция и вернула документы заявителю.

В Украине появится полноценный суд присяжных – Верховной Раде рекомендуют одобрить законопроект

Комитет ВР по вопросам правовой политики через 4 года вернулся к законопроекту о суде присяжных и рекомендовал принять его за основу.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду
  • Олександр Дзюба
    Олександр Дзюба
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва