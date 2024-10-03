На Прикарпатье пограничник за 4 тысячи долларов помог военнообязанному уехать за границу

Благодаря статусу правоохранителя ему удалось перевезти через блокпосты мужчину, который скрывался в багажнике его авто под одеялом.

На Прикарпатье задержан пограничник, который за 4 тысячи долларов помог военнообязанному попасть за границу во время войны. Об этом сообщает Спецпрокуратура Западного региона.

По данным следствия, подозреваемый за деньги наладил во время войны преступный механизм пересечения военнообязанными государственной границы за пределами пунктов пропуска на Прикарпатье.

Установлено, что благодаря статусу правоохранителя ему удалось перевезти через блокпосты местного жителя призывного возраста, который скрывался в багажнике его авто и был накрыт одеялом.

«Он проинструктировал «клиента» по его поведению и действиям во время и после пересечения границы, предоставил необходимые советы и указания, а также получил 4 тысячи долларов оговоренной суммы средств. Под «кураторством» пограничника мужчине удалось добраться до отправного пункта и дальше попасть в одну из стран ЕС», — отметили в прокуратуре.

22-летнему инспектору пограничной службы сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Суд избрал для него меру пресечения. Кроме того, проверяется его причастность к аналогичным уголовным правонарушениям.

Санкция статьи от 7 до 9 лет заключения с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.

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