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Еврокомиссия проверяет, как TikTok, YouTube и Snapchat влияют на психическое здоровье пользователей

11:57, 3 октября 2024
Расследование началось из-за вероятности того, что уязвимые группы людей потребляют контент, пропагандирующий самоповреждение.
Еврокомиссия проверяет, как TikTok, YouTube и Snapchat влияют на психическое здоровье пользователей
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Европейская комиссия начала проверять алгоритмы работы TikTok, YouTube и Snapchat. Расследование влияния платформ начали из-за вероятности того, что уязвимые группы людей потребляют контент, пропагандирующий самоповреждение. Об этом сообщает Euronews.

Теперь эти соцсети ответят на вопрос, каким образом работают их рекомендации видео.

Указывается, что расследование проводится в рамках Закона ЕС о цифровых услугах (DSA). Регулятор обеспокоен, что уязвимые группы людей «кормят» фейковыми новостями, связанными с выборами или контентом, романтизирующим расстройства пищевого поведения, депрессию и злоупотребление наркотиками.

Еврокомиссия изучает влияние функций автоматического воспроизведения видео и бесконечной прокрутки ленты. Также ЕК интересует какие ограничения компании применяют для защиты несовершеннолетних и уменьшения распространения вредоносного контента.

Согласно DSA, платформы, имеющие более 45 миллионов активных пользователей ежемесячно, должны отвечать строгим требованиям прозрачности.

Если соцсети не предоставит указанную информацию или предоставит ложные данные, им грозят штрафы в соответствии с законодательством ЕС.

Издание отмечает, что эта проверка – только первый шаг. После анализа ответов платформ Еврокомиссия примет решение о возможных дальнейших действиях.

Одно высокопоставленное должностное лицо ЕС сказало, что расследование должно стать «тревожным звонком» для платформ, чтобы они изменили свое поведение — например, позволили пользователям скрывать определенные типы видео.

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