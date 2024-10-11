В США подали в суд на TikTok из-за негативного влияния на психическое здоровье детей

Группа из 14 генеральных прокуроров США утверждает, что соцсеть использует функции, вызывающие зависимость.

В более чем десяти штатах США подали в суд на популярную соцсеть TikTok из-за негативного влияния на психическое здоровье детей. Об этом сообщает BBC.

В частности, двухпартийная группа из 14 генеральных прокуроров США утверждает, что TikTok использует функции, вызывающие зависимость.

Речь идет о таких опциях: оповещения, нарушающие сон; исчезающие видео, заставляя пользователей часто проверять платформу; фильтры и маски, изменяющие внешность.

Отмечается, что люди думают, что длительное использование социальной сети безопасно, а у детей в это время возникает зависимость. Так подростки начинают ощущать больше грусти, тревожности.

Генеральная прокурорша Нью-Йорка Летиция Джеймс напомнила о случае, когда 15-летний мальчик погиб, потому что катался на крыше вагона метро. По ее словам, позже его мать обнаружила в его телефоне подобное видео в TikTok.

Иски подали в 13 штатах и ​​в округе Колумбия, где генеральный прокурор также обвинил компанию в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег по предложению «виртуальной валюты». В заявлениях требуется, чтобы суд урегулировал функции социальной сети, а TikTok заплатил штрафы.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия начала проверять алгоритмы работы TikTok, YouTube и Snapchat. Расследование влияния платформ начали из-за вероятности того, что уязвимые группы людей потребляют контент, пропагандирующий самоповреждение.

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