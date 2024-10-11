В Украине насчитывается 3,67 млн ​​внутренних переселенцев — откуда и куда больше всего ехали

Международная организация по миграции оценивает долю ВПЛ от населения Украины в 11,4%.

Иллюстративное фото из открытых источников

В Украине численность внутренне перемещенных лиц составляет 3,67 млн. человек. Международная организация по миграции представила отчет по итогам 17 раунда исследования внутреннего перемещения населения в Украине, сообщил нардеп, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Так, по состоянию на август 2024 г. фактическая численность ВПЛ в Украине составляет 3,67 млн. человек. Вернулись к своему привычному месту жительства 4,39 млн. человек.

По сравнению с апрелем 2024 численность ВПЛ несколько увеличилась (120 тыс. человек), однако в годовом измерении (сентябрь 2023) не изменилась.

Международная организация по миграции оценивает долю ВПЛ от населения Украины в 11,4%.

Больше внутренних переселенцев принимают Харьковская (13%), Днепропетровская (12%), Киевская (8%), Запорожская области (6%) и г. Киев (10%). В эти регионы переместилась почти половина всех ВПЛ.

Большинство внутренне перемещенных лиц происходит из Донецкой (24%), Харьковской (20%), Запорожской, Херсонской (по 12%), Луганской (7%) областей. Две трети ВПЛ (67%) происходят из восточного макрорегиона, 17% – из южного макрорегиона.

28% внутренних переселенцев сменили место жительства в пределах родной области, остальные – уехали за ее пределы. Высокие показатели перемещений в пределах области демонстрируют Донецкая, Харьковская, Запорожская области. Желание оставаться в пределах области закономерно увеличивается с возрастом хотя бы одного члена семьи ВПЛ.

По состоянию на август 2024 года 10% домохозяйств ВПЛ являются неполными семьями (лишь один человек старше 18 лет, остальные — в возрасте 0–17 лет).

Большинство (69%) фактических ВПЛ выразили намерение оставаться в текущем месте пребывания дольше, чем в течение следующих трех месяцев, тогда как 14% обдумывают возможность вернуться к своему месту происхождения. Среди обдумывающих возможность возвращения большинство (63%) сообщили, что готовы на это только после окончания войны.

Начиная с февраля 2022 года, 9% переселенцев по крайней мере 14 дней провели за границей в результате полномасштабного вторжения. Приблизительно 82% ВПЛ прожили вне привычного места жительства более года: в среднем 750 дней среди всех ВПЛ.

К наиболее распространенным потребностям, названным ВПЛ, независимо от их приоритетности, относятся павербанки и генераторы (59%), медикаменты (40%), жилье и возможности для заработка (по 34%), продовольствие (33%).

Следовательно, численность ВПЛ остается значительной. Более половины ВПЛ (53%) покинули свои дома два года назад и больше. Хотя большинство все еще планируют вернуться после окончания войны, растет доля тех, кто планирует остаться жить на новом месте. Ситуация безопасности, возможность быть ближе к семье, а также обеспечить себя средствами к существованию остаются основными причинами, побуждающими к переезду в пределах Украины. По сравнению с предыдущим опросом в апреле, среди неотложных потребностей ВПЛ увеличился запрос на павербанки и генераторы, впрочем, по большому счету, эти потребности остаются постоянными – услуги здравоохранения/ лекарства, жилье, трудоустройство.

С учетом ограниченности бюджетных ресурсов, считаю, главные направления, в которые должно вкладываться правительство и местные власти с целью решения насущных проблем ВПЛ, это развитие рынка социального жилья и доступного жилья для аренды, а также активная политика занятости с акцентом на программы переквалификации и переобучение ВПЛ, немногим более половины из которых являются людьми в трудоспособном возрасте. Равный доступ к базовым социальным услугам, таким как муниципальные сады, школы, медицинская помощь также остается важным вопросом поддержки ВПЛ.

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