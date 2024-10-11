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Tesla представила беспилотные такси и автобус без руля и педалей

10:17, 11 октября 2024
Илон Маск представил беспилотные такси Cybercab и Robovan с индуктивной зарядкой, которые могут безопасно перевезти до 20 человек.
Tesla представила беспилотные такси и автобус без руля и педалей
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На конференции We, Robot генеральный директор Tesla Илон Маск представил два новых полностью автономных транспортных средства: Cybercab и Robovan. Оба электромобиля лишены традиционных элементов управления, таких как руль и педали.

Cybercab имеет футуристический дизайн с открывающимися вверх дверями, а также поддерживает индуктивную зарядку. Салон Cybercab вмещает только двух пассажиров, что делает его идеальным для личных поездок.

Маршрутка Robovan также не имеет руля и педалей, а ее конструкция позволяет беспроводную зарядку. Это транспортное средство способно перевезти до 20 человек, а также может быть адаптировано для грузовых перевозок.

Маск анонсировал, что беспилотные такси, известные как «Киберкеб», будут стоить менее 30 тысяч долларов, будут заряжаться беспроводно и будут иметь безопасность на уровне «в 10-20 раз» выше, чем у автомобилей с водителями.

На данный момент Tesla уже имеет 50 таких автомобилей и планирует начать «полностью автономное, неконтролируемое» вождение в Техасе и Калифорнии уже в следующем году. Компания надеется перейти к массовому производству к 2027 году.

Также Маск представил человекоподобных роботов Оптимус, которые могут выполнять различные задачи. Их стоимость составит от 20 до 30 тысяч долларов, однако сроки продажи еще не определены.

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Илон Маск

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