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Tesla презентувала безпілотні таксі та автобус без керма і педалей

10:17, 11 жовтня 2024
Ілон Маск представив безпілотні таксі Cybercab та Robovan з індуктивною зарядкою, які можуть безпечно перевезти до 20 осіб.
Tesla презентувала безпілотні таксі та автобус без керма і педалей
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На конференції We, Robot генеральний директор Tesla Ілон Маск представив два нові повністю автономні транспортні засоби: Cybercab та Robovan. Обидва електромобілі позбавлені традиційних елементів управління, таких як кермо і педалі.

Cybercab має футуристичний дизайн із дверима, що відкриваються вгору, а також підтримує індуктивну зарядку. Салон Cybercab вміщує лише двох пасажирів, що робить його ідеальним для особистих поїздок.

Маршрутка Robovan також не має керма і педалей, а її конструкція дозволяє бездротову зарядку. Цей транспортний засіб здатен перевезти до 20 осіб, а також може бути адаптований для вантажних перевезень.

Маск анонсував, що безпілотні таксі, відомі як «Кіберкеб», коштуватимуть менше 30 тисяч доларів, заряджатимуться бездротово і матимуть безпеку на рівні «в 10-20 разів» вищому, ніж у автомобілів з водіями.

На разі Tesla вже має 50 таких автомобілів і планує розпочати «повністю автономне, неконтрольоване» водіння в Техасі та Каліфорнії вже наступного року. Компанія сподівається перейти до масового виробництва до 2027 року.

Також Маск представив людиноподібних роботів Оптимус, які можуть виконувати різноманітні завдання. Їхня вартість становитиме від 20 до 30 тисяч доларів, проте терміни продажу ще не визначені.

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Ілон Маск

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