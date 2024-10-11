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В Україні налічується 3,67 млн внутрішніх переселенців — звідки й куди їхали найбільше

10:35, 11 жовтня 2024
Міжнародна організація з міграції оцінює частку ВПО від населення України у 11,4%.
В Україні налічується 3,67 млн внутрішніх переселенців — звідки й куди їхали найбільше
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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В Україні чисельність внутрішньо переміщених осіб складає 3,67 млн осіб. Міжнародна організація з міграції представила звіт за підсумками 17 раунду дослідження внутрішнього переміщення населення в Україні, повідомив нардеп, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Так, станом на серпень 2024 року фактична чисельність ВПО в Україні складає 3,67 млн. осіб. Повернулися до свого звичного місця проживання 4,39 млн. осіб.

Порівняно із квітнем 2024 року чисельність ВПО дещо збільшилась (120 тис. осіб), проте у річному вимірі (вересень 2023) не змінилась.

Міжнародна організація з міграції оцінює частку ВПО від населення України у 11,4%.

Найбільше внутрішніх переселенців приймають Харківська (13%), Дніпропетровська (12%), Київська (8%), Запорізька  області (6%) та м. Київ (10%). У ці регіони перемістилась майже половина всіх ВПО.

Більшість внутрішньо переміщених осіб походять із Донецької (24%), Харківської (20%), Запорізької, Херсонської (по 12%), Луганської (7%) областей. Дві третини ВПО (67%) походять зі східного макрорегіону, 17% - з південного макрорегіону.

28% внутрішніх переселенців змінили місце проживання в межах рідної області, решта – виїхали за її межі. Найвищі показники переміщень у межах області демонструють Донецька, Харківська, Запорізька області. Бажання залишатись у межах області закономірно збільшується із віком хоча б одного члена сім’ї ВПО.

Станом на серпень 2024 року 10% домогосподарств ВПО є неповними сім’ями (лише одна особа старша за 18 років, решта — у віці 0–17 років).

Більшість (69%) фактичних ВПО висловили намір залишатися у поточному місці перебування довше ніж упродовж наступних трьох місяців, тоді як 14% обмірковують можливість повернутися до свого місця походження. Серед тих, хто обмірковує можливість повернення, більшість (63%) повідомили, що готові на це тільки після закінчення війни.

Починаючи з лютого 2022 року, 9% переселенців принаймні 14 днів провели за кордоном внаслідок повномасштабного вторгнення. Приблизно 82% ВПО прожили поза звичним місцем проживання понад рік: у середньому 750 днів серед усіх ВПО.

До найпоширеніших потреб, названих ВПО, незалежно від їхньої пріоритетності, належать павербанки й генератори (59%), медикаменти (40%), житло й можливості для заробітку (по 34%), продовольство (33%).

Отже, чисельність ВПО залишається значною. Понад половина ВПО (53%) покинула свої домівки два роки тому і більше. Хоча більшість все ще планує повернутися після закінчення війни, зростає частка тих, хто планує залишитися жити на новому місці. Безпекова ситуація, можливість бути ближче до сімї, а також забезпечити себе засобами для існування залишаються основними причинами, що спонукають до переїзду у межах України. Порівняно із попереднім опитуванням у квітні, серед нагальних потреб ВПО збільшився запит на павербанки та генератори, утім за великим рахунком ці потреби залишаються сталими – послуги охорони здоров’я/ ліки, житло, працевлаштування.

З врахуванням обмеженості бюджетних ресурсів, вважаю, головні напрямки, в які має вкладатись уряд та місцева влада з метою вирішення нагальних проблем ВПО, це розвиток ринку соціального житла і доступного житла для оренди, а також про-активна політика зайнятості з акцентом на програми перекваліфікації та перенавчання ВПО, трохи більше половини з яких є людьми у працездатному віці. Рівний доступ до базових соціальних послуг, такі як муніципальні садочки, школи, медична допомога також залишається важливим питанням підтримки ВПО.

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