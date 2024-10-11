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ЕС отложит введение биометрической системы контроля на границах

10:53, 11 октября 2024
ЕС откладывает запуск новой биометрической системы контроля въезда из-за технических проблем.
ЕС отложит введение биометрической системы контроля на границах
Источник фото: twitter/Straz_Graniczna
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Европейский Союз объявил об отложении внедрения новой биометрической системы контроля въезда для граждан стран, не являющихся членами ЕС. Запуск системы, запланированный на 10 ноября, отложен из-за несоответствия готовности пограничных компьютерных систем в Германии, Франции и Нидерландах, пишет Reuters.

Комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон подтвердила, что система не заработает в назначенный срок. «10 ноября больше не обсуждается», - отметила она, добавив, что пока не существует нового графика, однако рассматривается возможность поэтапного внедрения.

Система въезда/выезда (EES) призвана создать цифровую запись, которая свяжет проездной документ с биометрическими данными лица, что позволит устранить необходимость ручного проставления печатей в паспортах на внешней границе ЕС. Граждане стран, не являющихся членами ЕС, прибывающие в Шенгенскую зону, должны будут зарегистрировать отпечатки пальцев, пройти сканирование лица и ответить на вопросы о цели своего пребывания.

Представитель министерства внутренних дел Германии отметил, что эти три страны, которые обеспечивают 40% пассажиропотока, не готовы к внедрению EES из-за недостаточной стабильности и функциональности центральной системы, которую должно обеспечить агентство ЕС EU-Lisa.

Французское министерство внутренних дел также подчеркнуло важность надлежащей подготовки перед запуском системы, несмотря на признание ее полезности.

Это уже третье отложение внедрения системы. Сначала ее должны были ввести летом прошлого года, но Франция выразила обеспокоенность относительно влияния на проведение чемпионата мира по регби и Олимпийских игр. Запуск перенесли на 6 октября этого года, а теперь снова отложили до ноября, поскольку опасаются возможных проблем с поездками в ЕС в школьный сезон.

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