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У Молдові заблокували Telegram-канали, повʼязані з олігархом Шором

10:38, 11 жовтня 2024
У країні зник доступ до Telegram-каналів олігарха-втікача Ілана Шора та інших його соратників.
У Молдові заблокували Telegram-канали, повʼязані з олігархом Шором
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Телеграм-канали осіб, які мають зв'язки з проросійською партією олігарха Ілана Шора, тепер заблоковані в Молдові. Про це повідомляє Newsmaker. 

Заблоковані канали самого Ілана Шора, депутатів Марини Таубер, Василя Болі, Олександра Нестеровського, очільниці автономного регіону Гагаузія Євгенії Гуцул і низка каналів, пов'язаних із групою Шора. Крім тогол, недоступні "Євразія", меценатом та членом опікунської ради якого є Шор, а ще канал Gagauzinfo.MD.

Якщо перейти на ці сторінки у телеграмі, то з'являється напис "Цей канал недоступний, оскільки порушував місцеве законодавство".

Водночас лідер партії "Шанс", яка також повʼязана з Шором, Олексій Лунгу заявив, що раніше заблокували його сторінки в Instagram і Facebook.

Ілан Шор – проросійський політик з Молдови, чия партія організовує протести проти проєвропейської влади. У 2017 році Кишинівський суд засудив його до 7 років і 6 місяців ув'язнення у справі про викрадення мільярда доларів із банківської системи Молдови. Це рішення було оскаржено, і Шор опинився під судовим контролем. Після зміни влади у 2019 році він втік з країни.

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