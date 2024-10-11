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Зеленський після зустрічі з Макроном заявив, що не обговорював припинення вогню ні з ким

08:12, 11 жовтня 2024
Володимир Зеленський заявив про неможливість замороження війни після зустрічі з Еммануелем Макроном.
Зеленський після зустрічі з Макроном заявив, що не обговорював припинення вогню ні з ким
Джерело фото: Х / Volodymyr Zelenskyy
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічей із європейськими союзниками питання припинення вогню у війні з росією не піднімалося. Він також наголосив на важливості посилення підтримки з боку Заходу напередодні складної зимової кампанії.

Зеленський закликав до збільшення допомоги для зміцнення обороноздатності країни в умовах триваючого конфлікту, підкресливши, що Україна продовжує боротьбу без розгляду можливості замороження війни.

«Це не тема наших дискусій. Це не так. З іншими партнерами ми також не говорили про це. Я бачив, що сьогодні у ЗМІ було багато інформації про те, що нібито я приїхав (до союзників. - Ред.) говорити про припинення вогню. Ні. Це не правда. росія багато працює зі ЗМІ, з дезінформацією, все це зрозуміло», – сказав Президент України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що поспілкувався з представниками ЗМІ після зустрічі з Президентом Еммануелем Макроном про План перемоги, підтримку Франції, підготовку України до зими, ситуацію на полі бою, неможливість замороження війни та про підготовку другого Саміту миру.

Як раніше повідомлялося, Президент України представив президенту Франції План перемоги України. Президенти також обговорили ситуацію на полі бою і речі, які зможуть посилити позиції України та дати більше захисту Європі.

Також президенти обговорили реалізацію Формули миру та зусилля для наближення справедливого миру. Як зазначив Володимир Зеленський, у листопаді план для проведення Саміту миру буде готовий, але дати ще немає.

Він подякував Макрону та Франції за підтримку України від самого початку повномасштабного вторгнення рф.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Україна не розглядає можливість припинення вогню в обмін на гарантії західного альянсу. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці.

Джерело відео: Telegram / Volodymyr Zelenskyy

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Джерело: Telegram
Володимир Зеленський Емманюель Макрон

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