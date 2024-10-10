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Ми не розглядаємо припинення вогню в обмін на західні гарантії, — Володимир Зеленський

19:59, 10 жовтня 2024
Володимир Зеленський не обговорював із союзниками питання припинення вогню в обмін на західні гарантії.
Ми не розглядаємо припинення вогню в обмін на західні гарантії, — Володимир Зеленський
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Україна не розглядає можливість припинення вогню в обмін на гарантії західного альянсу. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці, пише «Укрінформ».

«Це не є темою наших дискусій, жодних перемир'їв, ми не хотіли про це говорити. Я бачив у ЗМІ щось таке. росія багато працює зі ЗМІ, з цією інформацією, тому тут усе зрозуміло», - сказав Президент.

Зеленський заявив, що сподівається на допомогу Франції, оскільки Україна відчуває дефіцит із обладнанням.

Ще однією темою розмови з Макроном став дозвіл на використання «певних боєприпасів на великі відстані».

«На сьогоднішній день у нас недостатньо наших безпілотників для далеких дистанцій, тому ми шукаємо кошти на внутрішнє виробництво, а також певний дозвіл від наших партнерів», - пояснив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський представив прем’єру Британії Кіру Стармеру План перемоги.

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Володимир Зеленський

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