Ми не розглядаємо припинення вогню в обмін на західні гарантії, — Володимир Зеленський

Володимир Зеленський не обговорював із союзниками питання припинення вогню в обмін на західні гарантії.

Україна не розглядає можливість припинення вогню в обмін на гарантії західного альянсу. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці, пише «Укрінформ».

«Це не є темою наших дискусій, жодних перемир'їв, ми не хотіли про це говорити. Я бачив у ЗМІ щось таке. росія багато працює зі ЗМІ, з цією інформацією, тому тут усе зрозуміло», - сказав Президент.

Зеленський заявив, що сподівається на допомогу Франції, оскільки Україна відчуває дефіцит із обладнанням.

Ще однією темою розмови з Макроном став дозвіл на використання «певних боєприпасів на великі відстані».

«На сьогоднішній день у нас недостатньо наших безпілотників для далеких дистанцій, тому ми шукаємо кошти на внутрішнє виробництво, а також певний дозвіл від наших партнерів», - пояснив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський представив прем’єру Британії Кіру Стармеру План перемоги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.