Мы не рассматриваем прекращение огня в обмен на западные гарантии, — Владимир Зеленский

Владимир Зеленский не обсуждал с союзниками вопрос о прекращении огня в обмен на западные гарантии.

Украина не рассматривает возможность остановки огня в обмен на гарантии западного альянса. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце, пишет «Укринформ».

«Это не тема наших дискуссий, никаких перемирий, мы не хотели об этом говорить. Я видел в СМИ что-то такое. россия много работает со СМИ, с этой информацией, поэтому здесь все понятно», - сказал Президент.

Зеленский заявил, что надеется на помощь Франции, поскольку Украина испытывает дефицит с оборудованием.

Еще одной темой разговора с Макроном стало разрешение использовать «определенные боеприпасы на большие расстояния».

«На сегодняшний день у нас недостаточно наших беспилотников для дальних дистанций, поэтому мы ищем средства на внутреннее производство, а также определенное разрешение от наших партнеров», - пояснил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский представил премьеру Британии Киру Стармеру План победы.

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