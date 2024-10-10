Владимир Зеленский представил премьеру Британии Киру Стармеру План победы

Владимир Зеленский отметил, что договорились с Киром Стармером проработать План победы вместе с союзниками.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне, в ходе которой представил ему детали Плана победы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Мы договорились проработать его вместе с союзниками», - сказал он.

Глава государства отметил, что план победы призван создать правильные условия, чтобы завершить войну справедливым способом.

«Благодарю Великобританию за постоянную оборонную поддержку нашего государства, в частности дальнобойным оружием», - добавил Зеленский.

Как писала «Судебно-юридическая газета», на саммите «Украина - Юго-Восточная Европа» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «в октябре, ноябре и декабре мы имеем реальный шанс сдвинуть ситуацию в сторону мира и долговременной стабильности».

Добавим, Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина предлагает партнерам определиться, как они видят завершение войны с рф.

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