Под Киевом в квартире в жилом комплексе на 9 этаже произошел взрыв – фото

В полиции указывают, что в результате пожара жилое помещение выгорело полностью.

Источник фото: полиция Киевской области

Под Киевом в жилом комплексе в Софиевской Борщаговке на 9 этаже произошел взрыв. Как сообщили в полиции области, правоохранители уже работают на месте происшествия.

Информация о том, что в одном из ЖК на 9 этаже раздался взрыв с последующим возгоранием, к правоохранителям поступила около 13 часов.

Бойцы ГСЧС ликвидировали пожар. Причина взрыва настоящее время устанавливается.

В полиции указывают, что в результате пожара жилое помещение выгорело полностью.

К счастью, пострадавшие отсутствуют.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители Бучанского управления полиции и другие профильные службы.

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