Практика судов
  1. В Украине

В Киевской области мужчина зарезал оппонента за замечание о ругательстве

16:51, 11 октября 2024
Злоумышленник нанес пострадавшему пять ударов в область грудной клетки.
В Киевской области мужчина зарезал оппонента за замечание о ругательстве
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении 34-летнему мужчине, который нанес пять ударов ножом оппоненту. Инцидент произошел в селе Святопетровское.

Как сообщила полиция Киевской области, накануне между злоумышленником и потерпевшим возник конфликт. Последний сделал замечание оппоненту, который разговаривая по телефону выражался нецензурной бранью.

«На следующей встречи во дворе злоумышленник решил отомстить. Зашел в дом потерпевшего, в ходе спора схватил нож и нанес пять ударов в область грудной клетки пострадавшему, от чего последний скончался», - говорят в полиции.

Правоохранители задержали фигуранта. В настоящее время правонарушитель находится в изоляторе временного содержания.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд объяснил порядок раскрытия банковской тайны по запросу частного исполнителя

Установление судом отсутствия оснований для раскрытия банковской тайны или полномочий у заявителя требовать ее раскрытия является основанием для принятия судом решения об отказе в удовлетворении заявления, а не отказе в открытии производства по делу.

Запрет подозреваемому общаться «со всеми на свете»: закон и практика

Практика установления судом, в частности ВАКС, тотального запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» нарушает предписания Конституции и УПК – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Закон о запрете обжалования в суд принудительного изъятия земли и домов в Ужгородском районе направят на подпись Президенту

Народные депутаты решили не отменять голосование за закон о запрете обжалования в суд принудительного изъятия земли и домов в Ужгородском районе Закарпатья

Потребитель освобождается от уплаты судебного сбора не только в суде первой инстанции, но и при подаче апелляционной и кассационной жалоб – Верховный Суд

Верховный Суд подчеркнул, что освобождение потребителей от уплаты судебного сбора должно производиться не только при предъявлении иска, но и на последующих стадиях гражданского процесса.

Надлежащее финансирование судебной власти станет возможным, только если это станет требованием ЕС к Украине – Высший совет правосудия

В Высшем совете правосудия рассказали, когда украинские суды будут финансироваться должным образом.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики