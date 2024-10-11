В Киевской области мужчина зарезал оппонента за замечание о ругательстве

Злоумышленник нанес пострадавшему пять ударов в область грудной клетки.

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении 34-летнему мужчине, который нанес пять ударов ножом оппоненту. Инцидент произошел в селе Святопетровское.

Как сообщила полиция Киевской области, накануне между злоумышленником и потерпевшим возник конфликт. Последний сделал замечание оппоненту, который разговаривая по телефону выражался нецензурной бранью.

«На следующей встречи во дворе злоумышленник решил отомстить. Зашел в дом потерпевшего, в ходе спора схватил нож и нанес пять ударов в область грудной клетки пострадавшему, от чего последний скончался», - говорят в полиции.

Правоохранители задержали фигуранта. В настоящее время правонарушитель находится в изоляторе временного содержания.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

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