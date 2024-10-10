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Япония готова инвестировать в украинские перспективные проекты

20:39, 10 октября 2024
Япония готова к сотрудничеству в восстановлении Украины.
Япония готова инвестировать в украинские перспективные проекты
Источник фото: Telegram / Денис Шмыгаль
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Японские инвесторы смогут укрепить свои деловые связи с украинскими компаниями, выбирая наиболее перспективные проекты для инвестирования и внедряя новые подходы и технологии. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль после подписания меморандума о сотрудничестве между Украиной и Японией.

«Эти договоренности мы закрепили по итогам встречи с председателем Японской организации внешней торговли (JETRO) Норихико Ишигурой, представителями Министерства экономики, торговли и промышленности Японии и японскими компаниями», - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр также подчеркнул, что на встрече обсудили приоритеты восстановления, в частности в сфере энергетики. «Гуманитарное разминирование - еще одно важное направление сотрудничества, и Япония здесь среди лидеров в помощи», - добавил он.

По словам Шмыгаля, представители крупных японских компаний выразили готовность участвовать в восстановлении Украины и тесно сотрудничать с украинским бизнесом.

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Япония

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