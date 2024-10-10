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Японія готова інвестувати в українські перспективні проєкти

20:39, 10 жовтня 2024
Японія готова до співпраці у відновленні України.
Японія готова інвестувати в українські перспективні проєкти
Джерело фото: Telegram / Денис Шмигаль
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Японські інвестори зможуть зміцнити свої ділові зв'язки з українськими компаніями, вибираючи найбільш перспективні проєкти для інвестування та впроваджуючи нові підходи й технології. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після підписання меморандуму про співпрацю між Україною та Японією.

«Ці домовленості ми закріпили за підсумками зустрічі з головою Японської організації зовнішньої торгівлі (JETRO) Норіхіко Ішігурою, представниками Міністерства економіки, торгівлі й промисловості Японії та японськими компаніями», - зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр також підкреслив, що на зустрічі обговорили пріоритети відновлення, зокрема в сфері енергетики. «Гуманітарне розмінування — ще один важливий напрямок співпраці, і Японія тут серед лідерів у допомозі», — додав він.

За словами Шмигаля, представники великих японських компаній висловили готовність брати участь у відновленні України та тісно співпрацювати з українським бізнесом.

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Японія

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