На Одещині вісім людей загинули внаслідок ракетного удару

Ворог вдарив балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області.

У середу, 10 вересня, рф завдала удару балістикою по Одещині. Ворог поцілив по портовій інфраструктурі. Станом на 10 вересня кількість жертв становить 8 людей. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Від отриманих поранень у лікарні помер 26-річний чоловік. Також 8 людей зазнали поранень.

Під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами - контейнеровоз Shui Spirit. Це вже третє іноземне судно, атаковане росією, за останні чотири дні.

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