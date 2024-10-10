Замість висновків експертів у кримінальних справах будуть довідки та «інші документи» спеціалістів – парламент прийняв закон

Верховна Рада прирівняла довідки, висновки та «інші документи» спеціалістів до доказів у кримінальних справах – як будуть «прискорювати» розслідування.

Фото: Київський НД експертно-криміналістичний центр МВС

Довідки та «інші документи» спеціалістів стануть доказами у кримінальних справах. У тому числі, замість висновку експерта будуть використовувати довідки спеціаліста стосовно зброї, вибухівки, наркотиків тощо. Відповідний законопроект 10075 ухвалила Верховна Рада 9 жовтня, додавши до другого читання низку нових норм.

Депутати аргументують прийняття закону необхідністю «прискорити процеси розслідування» і тим, що експерти, які проводять судово-медичні, імунологічні, цитологічні, генетичні, балістичні, вибухотехнічні та інші експертизи, «завантажені».

Таким чином, народні обранці вирішили закрити питання з кількістю експертів в Україні шляхом якості і заміни їх спеціалістами, аби слідчі Нацполу та інші могли пошвидше розслідувати справи.

Не лише довідки, висновки, але й «інші документи»

Отже, до другого читання законопроект значно видозмінили, додавши спеціалістам ще більше опцій.

По-перше, спеціалістам додали можливість, крім пояснень, довідок та висновків, видавати інші документи (без конкретизації). Відповідні зміни внесені до статті 71 КПК (тепер вона буде звучати так: «Спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками і може надавати консультації, пояснення, довідки, висновки та інші документи під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок).

Також статтю 71 КПК доповнили новим абзацом, відповідного до якого «у разі необхідності та за наявності підстав може бути залучено з іноземної держави, міжнародної організації як спеціаліста фахівця у галузі хімічної, біологічної, радіаційної, ядерної чи іншої зброї».

По-друге, якщо до змін спеціаліст міг бути залучений для надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складення схем, планів, креслень, відбір зразків для проведення експертизи тощо) сторонами кримінального провадження під час досудового розслідування і судом під час судового розгляду, а також для надання висновків у випадках, передбачених пунктом 7 ч. 4 ст. 71 КПК, то тепер передбачено, що він також може бути залучений для надання довідок, висновків та інших документів у випадках, передбачених пунктами 7, 8, 9 ч. 4 ст. 71.

Тобто, спеціаліст зможе надавати довідки, висновки та інші документи:

під час досудового розслідування кримінальних проступків, у тому числі у випадках, передбачених ч. 3 статті 214 КПК (у невідкладних випадках до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань);

надавати довідки з питань, що належать до сфери його знань, у випадках, передбачених ч. 3 статті 245-1 КПК (тобто, для здійснення зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису)

надавати довідки, висновки з питань, що належать до сфери його знань, щодо ідентифікації особи, зброї, бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв, слідів вибуху або пострілу, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, сильнодіючих лікарських засобів (відповідним пунктом 9 доповнено ч. 4 статті 71 КПК).

Таким чином, спеціалісти тепер зможуть виступати в ролі експертів зі зброї, вибухівки та наркотиків.

По-четверте, у статті 99 КПК довідки, висновки та інші документи спеціалістів прирівнюються до документів, які містять відомості, що виступають доказами факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (новий пункт 5 ч. 2 ст. 99 КПК).

Отже, «інші документи» спеціаліста стануть доказами у кримінальних справах.

У ч. 3 статті 214 КПК, яка регулює, що здійснення досудового розслідування, крім випадків, передбачених цією частиною, до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом, але у невідкладних випадках до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути проведений огляд місця події (відомості вносяться невідкладно після завершення огляду) встановлюється, що у невідкладних випадках до внесення відомостей до ЄРДР може бути проведений огляд місця події (відомості вносяться невідкладно після завершення огляду або отримання довідки, висновку спеціаліста).

Що додали до другого читання

Окрім неконкретизованих «інших документів», які відтепер зможуть видавати спеціалісти, і які будуть сприйматися як докази у кримінальних справах, Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності до другого читання додав й інші норми, які не були предметом розгляду в першому читанні.

А саме внесені зміни до ч. 1 статті 338 КПК, яка регулює порядок зміни обвинувачення в суді.

Нагадаємо, наразі вона встановлює, що з метою зміни правової кваліфікації та/або обсягу обвинувачення прокурор має право змінити обвинувачення, якщо під час судового розгляду встановлені нові фактичні обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується особа.

Відповідно до внесених депутатами змін до ч. 1 ст. 338 КПК додали норму про те, що «не допускається зміна обвинувачення прокурором з кримінального проступку на злочин будь-якої тяжкості під час судового розгляду».

Також статтю 615 КПК доповнили новою нормою про те, що в умовах воєнного стану Генеральний прокурор (в. о. Генпрокурора) або уповноважені ним прокурори з метою забезпечення ефективності досудового розслідування своєю вмотивованою постановою мають право визначити підслідність або доручити здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 (Самовільне залишення військової частини або місця служби) і 408 (Дезертирство) Кримінального кодексу України, іншому органу досудового розслідування.

Також додані зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зокрема, на спеціалістів розповсюдать адміністративну відповідальність за злісне ухилення від явки в суд (яка зараз існує для експертів у статті 185-3 КУпАП), а також за злісне ухилення від явки до органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування (зміни до статті 185-4).

Відповідно для експертів також вводиться кримінальна відповідальність за КК у статті 358 за складання чи видачу завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, у статті 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги), у статті 368-4 (Підкуп особи, яка надає публічні послуги) і у статті 385 (Відмова від виконання покладених на них обов'язків)

На додаток, як писала «Судово-юридична газета» депутати вирішили цим же законом збільшити штат Державного бюро розслідувань з 1600 до 1900 осіб.

Стосовно внесених змін про «інші документи» спеціаліста як докази депутати пояснили наступне:

«Враховуючи, що загальноприйнята в Україні система типових документів може суттєво відрізнятися від такої системи в інших державах чи міжнародних організаціях, визначати вичерпний перелік форм документів, за яким оформлюються результати залучення спеціаліста у галузі хімічної, біологічної, радіаційної, ядерної чи іншої зброї з іноземної держави, міжнародної організації, тобто результати його безпосередньої діяльності вбачається не доцільним. На підставі чого, пропонується доповнити визначений перелік форм документів, за яким оформлюються результати залучення спеціаліста, словосполученням - «інші документи».

Також вони вказали, що «можливість використання слідчим, прокурором довідки, висновку спеціаліста безумовно необхідна для прийняття обґрунтованого рішення про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початок досудового розслідування. В той же час, частиною 1 статті 71 Кримінального процесуального кодексу України можливість надавати спеціалістом довідки та висновки передбачена виключно в ході досудового розслідування і судового розгляду».

Автор: Наталя Мамченко

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