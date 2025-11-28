  1. В Україні

Чи може мати отримати додаткову соціальну відпустку, якщо батько дитини зник безвісти

22:18, 28 листопада 2025
Які документи потрібні та на скільки днів відпустки може розраховувати жінка у такій ситуації.
Чи може мати отримати додаткову соціальну відпустку, якщо батько дитини зник безвісти
Ілюстративне фото, джерело — gettyimages
Якщо батько дитини зник безвісти, мати має повне право на щорічну додаткову соціальну відпустку. Про це нагадує Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці.

Щоб отримати таку відпустку, роботодавцю потрібно надати один із документів, що підтверджує статус зникнення особи:

  • рішення суду про визнання фізичної особи безвісти відсутньою,
  • ухвалу суду про відкриття провадження у відповідній справі,
  • або інший офіційний документ, що підтверджує факт зникнення.

На підставі цих документів працівниця має право на 10 календарних днів додаткової соціальної відпустки на дітей щороку. Якщо підстав декілька — наприклад, у сім’ї двоє дітей — загальна тривалість може збільшуватися, але не більше ніж до 17 календарних днів.

У відомстві наголошують: ця відпустка надається щорічно і не залежить від того, чи отримує мати аліменти або іншу фінансову підтримку.

