Чи може мати отримати додаткову соціальну відпустку, якщо батько дитини зник безвісти

Які документи потрібні та на скільки днів відпустки може розраховувати жінка у такій ситуації.

Якщо батько дитини зник безвісти, мати має повне право на щорічну додаткову соціальну відпустку. Про це нагадує Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці.

Щоб отримати таку відпустку, роботодавцю потрібно надати один із документів, що підтверджує статус зникнення особи:

рішення суду про визнання фізичної особи безвісти відсутньою,

ухвалу суду про відкриття провадження у відповідній справі,

або інший офіційний документ, що підтверджує факт зникнення.

На підставі цих документів працівниця має право на 10 календарних днів додаткової соціальної відпустки на дітей щороку. Якщо підстав декілька — наприклад, у сім’ї двоє дітей — загальна тривалість може збільшуватися, але не більше ніж до 17 календарних днів.

У відомстві наголошують: ця відпустка надається щорічно і не залежить від того, чи отримує мати аліменти або іншу фінансову підтримку.

