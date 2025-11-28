  1. В Украине

Может ли мать получить дополнительный социальный отпуск, если отец ребенка пропал без вести

22:18, 28 ноября 2025
Какие документы нужны и на сколько дней отпуска может рассчитывать женщина в такой ситуации.
Может ли мать получить дополнительный социальный отпуск, если отец ребенка пропал без вести
Иллюстративное фото, источник — gettyimages
Если отец ребенка пропал без вести, мать имеет полное право на ежегодный дополнительный социальный отпуск. Об этом напоминает Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда.

Чтобы получить такой отпуск, работодателю необходимо предоставить один из документов, подтверждающих статус исчезновения лица:

  • решение суда о признании физического лица безвестно отсутствующим,
  • определение суда об открытии производства по соответствующему делу,
  • или иной официальный документ, подтверждающий факт исчезновения.

На основании этих документов работница имеет право на 10 календарных дней дополнительного социального отпуска на детей ежегодно. Если оснований несколько — например, в семье двое детей — общая продолжительность может увеличиваться, но не более чем до 17 календарных дней.

В ведомстве подчеркивают: этот отпуск предоставляется ежегодно и не зависит от того, получает ли мать алименты или другую финансовую поддержку.

