Может ли мать получить дополнительный социальный отпуск, если отец ребенка пропал без вести

Если отец ребенка пропал без вести, мать имеет полное право на ежегодный дополнительный социальный отпуск. Об этом напоминает Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда.

Чтобы получить такой отпуск, работодателю необходимо предоставить один из документов, подтверждающих статус исчезновения лица:

решение суда о признании физического лица безвестно отсутствующим,

определение суда об открытии производства по соответствующему делу,

или иной официальный документ, подтверждающий факт исчезновения.

На основании этих документов работница имеет право на 10 календарных дней дополнительного социального отпуска на детей ежегодно. Если оснований несколько — например, в семье двое детей — общая продолжительность может увеличиваться, но не более чем до 17 календарных дней.

В ведомстве подчеркивают: этот отпуск предоставляется ежегодно и не зависит от того, получает ли мать алименты или другую финансовую поддержку.

