Українці задекларували понад 15 тисяч одиниць зброї та 7,7 млн боєприпасів — МВС

23:59, 28 листопада 2025
За перший рік дії закону про декларування зброї громадяни задекларували понад 15 тисяч одиниць зброї та 7,7 мільйона боєприпасів.
Міністерство внутрішніх справ оприлюднило результати першого року дії Закону №3899-IX, який уперше запровадив механізм декларування знайденої або отриманої громадянами вогнепальної зброї. Документ набув чинності 25 листопада 2024 року.

Україна — єдина держава, що впровадила декларування зброї під час війни

Закон дозволяє легально зберігати задекларовану зброю до завершення воєнного стану та звільняє громадян від кримінальної відповідальності, якщо вони добровільно повідомили про неї державу. У МВС наголошують: подібні механізми у світі зазвичай запроваджують лише після завершення бойових дій.

Статистика за рік: цифри вражають

За даними МВС:

  • понад 13,7 тис. громадян звернулися до поліції із повідомленнями про знайдену зброю;
  • загалом було задекларовано понад 15 тис. одиниць зброї та 7,7 млн боєприпасів;
  • добровільно здано державі 398 одиниць зброї, з них 171 автомат і кулемет;
  • українці також здали понад 68,3 тис. боєприпасів.

Найбільше звернень надійшло з прифронтових регіонів та Києва.

Як задекларувати знайдену зброю або боєприпаси:

  1. Зателефонувати 102 та повідомити про знахідку.
  2. Протягом 24 годин прибути до найближчого підрозділу поліції для декларування.
  3. Обрати:
  • задекларувати зброю і зберігати її легально, або
  • добровільно здати її державі.

Необхідні документи:

  • письмова заява;
  • паспорт (книжечка або ID-картка);
  • фотокартка 3,5×4,5 см;
  • витяг про місце проживання/реєстрацію;
  • ідентифікаційний номер.

