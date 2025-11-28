Украинцы задекларировали более 15 тысяч единиц оружия и 7,7 млн боеприпасов — МВД
Министерство внутренних дел обнародовало результаты первого года действия Закона №3899-IX, который впервые ввел механизм декларирования найденного или полученного гражданами огнестрельного оружия. Документ вступил в силу 25 ноября 2024 года.
Украина — единственное государство, внедрившее декларирование оружия во время войны
Закон позволяет легально хранить задекларированное оружие до завершения военного положения и освобождает граждан от уголовной ответственности, если они добровольно сообщили о нем государству. В МВД подчеркивают: подобные механизмы в мире обычно внедряют лишь после завершения боевых действий.
Статистика за год: цифры впечатляют
По данным МВД:
- более 13,7 тыс. граждан обратились в полицию с сообщениями о найденном оружии;
• всего было задекларировано более 15 тыс. единиц оружия и 7,7 млн боеприпасов;
• добровольно сдано государству 398 единиц оружия, из них 171 автомат и пулемет;
• украинцы также сдали более 68,3 тыс. боеприпасов.
Больше всего обращений поступило из прифронтовых регионов и Киева.
Как задекларировать найденное оружие или боеприпасы:
- Позвонить 102 и сообщить о находке.
- В течение 24 часов прибыть в ближайшее подразделение полиции для декларирования.
- Выбрать:
o задекларировать оружие и хранить его легально, или
o добровольно сдать его государству.
Необходимые документы:
- письменное заявление;
• паспорт (книжечка или ID-карта);
• фотография 3,5×4,5 см;
• выписка о месте проживания/регистрации;
• идентификационный номер.
