Украинцы задекларировали более 15 тысяч единиц оружия и 7,7 млн боеприпасов — МВД

За первый год действия закона о декларировании оружия граждане задекларировали более 15 тысяч единиц оружия и 7,7 миллионов боеприпасов.

Министерство внутренних дел обнародовало результаты первого года действия Закона №3899-IX, который впервые ввел механизм декларирования найденного или полученного гражданами огнестрельного оружия. Документ вступил в силу 25 ноября 2024 года.

Украина — единственное государство, внедрившее декларирование оружия во время войны

Закон позволяет легально хранить задекларированное оружие до завершения военного положения и освобождает граждан от уголовной ответственности, если они добровольно сообщили о нем государству. В МВД подчеркивают: подобные механизмы в мире обычно внедряют лишь после завершения боевых действий.

Статистика за год: цифры впечатляют

По данным МВД:

более 13,7 тыс. граждан обратились в полицию с сообщениями о найденном оружии;

• всего было задекларировано более 15 тыс. единиц оружия и 7,7 млн боеприпасов;

• добровольно сдано государству 398 единиц оружия, из них 171 автомат и пулемет;

• украинцы также сдали более 68,3 тыс. боеприпасов.

Больше всего обращений поступило из прифронтовых регионов и Киева.

Как задекларировать найденное оружие или боеприпасы:

Позвонить 102 и сообщить о находке. В течение 24 часов прибыть в ближайшее подразделение полиции для декларирования. Выбрать:

o задекларировать оружие и хранить его легально, или

o добровольно сдать его государству.

Необходимые документы:

письменное заявление;

• паспорт (книжечка или ID-карта);

• фотография 3,5×4,5 см;

• выписка о месте проживания/регистрации;

• идентификационный номер.

