Украинцы задекларировали более 15 тысяч единиц оружия и 7,7 млн боеприпасов — МВД

23:59, 28 ноября 2025
За первый год действия закона о декларировании оружия граждане задекларировали более 15 тысяч единиц оружия и 7,7 миллионов боеприпасов.
Министерство внутренних дел обнародовало результаты первого года действия Закона №3899-IX, который впервые ввел механизм декларирования найденного или полученного гражданами огнестрельного оружия. Документ вступил в силу 25 ноября 2024 года.

Украина — единственное государство, внедрившее декларирование оружия во время войны

Закон позволяет легально хранить задекларированное оружие до завершения военного положения и освобождает граждан от уголовной ответственности, если они добровольно сообщили о нем государству. В МВД подчеркивают: подобные механизмы в мире обычно внедряют лишь после завершения боевых действий.

Статистика за год: цифры впечатляют

По данным МВД:

  • более 13,7 тыс. граждан обратились в полицию с сообщениями о найденном оружии;
    • всего было задекларировано более 15 тыс. единиц оружия и 7,7 млн боеприпасов;
    • добровольно сдано государству 398 единиц оружия, из них 171 автомат и пулемет;
    • украинцы также сдали более 68,3 тыс. боеприпасов.

Больше всего обращений поступило из прифронтовых регионов и Киева.

Как задекларировать найденное оружие или боеприпасы:

  1. Позвонить 102 и сообщить о находке.
  2. В течение 24 часов прибыть в ближайшее подразделение полиции для декларирования.
  3. Выбрать:
    o задекларировать оружие и хранить его легально, или
    o добровольно сдать его государству.

Необходимые документы:

  • письменное заявление;
    • паспорт (книжечка или ID-карта);
    • фотография 3,5×4,5 см;
    • выписка о месте проживания/регистрации;
    • идентификационный номер.

