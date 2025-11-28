  1. Публікації
Диверсії на польській залізниці: видано ордер на арешт двох громадян України

21:55, 28 листопада 2025
Національна прокуратура Польщі вважає, що Євген Іванов та Олександр Кононов втекли до Білорусі.
Диверсії на польській залізниці: видано ордер на арешт двох громадян України
Фото: РАР
Національна прокуратура Польщі видала ордер на арешт і розпочала розшук 41-річного Євгена Іванова та 39-річного Олександра Кононова, громадян України, яких підозрюють у скоєнні диверсій на залізничній інфраструктурі. Про це повідомляє PAP з посиланням на речника відомства Пшемислава Новака.

За даними слідства, обидва чоловіки, ймовірно, перетнули кордон і втекли до Білорусі.

Суд у четвер задовольнив клопотання прокурора про застосування тимчасового арешту, після чого було видано розшукові листи. Підозрюваних звинувачують у двох інцидентах: підриві колії вибуховим пристроєм біля селища Міка в Мазовецькому воєводстві та пошкодженні контактної мережі й розміщенні металевих елементів на коліях біля селища Голуб поблизу Пулав на лінії № 7 Варшава – Дорогуск. Ці дії створювали безпосередню загрозу сходження поїздів з рейок, що могло призвести до катастрофи з численними жертвами та значними матеріальними збитками.

Обом українцям офіційно висунули обвинувачення у диверсії терористичного характеру. За інформацією ЗМІ, вони працювали на російську розвідку, в’їхали до Польщі за підробленими документами і перебували в країні лише кілька годин. Підозрюваним загрожує довічне ув’язнення.

Того ж дня польська сторона передала повіреному у справах Білорусі дипломатичну ноту з вимогою екстрадиції обох чоловіків.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

