Диверсии на польской железной дороге: выдан ордер на арест двух граждан Украины

Национальная прокуратура Польши выдала ордер на арест и начала розыск 41-летнего Евгения Иванова и 39-летнего Александра Кононова, граждан Украины, которых подозревают в совершении диверсий на железнодорожной инфраструктуре. Об этом сообщает PAP со ссылкой на представителя ведомства Пшемыслава Новака.

По данным следствия, оба мужчины, вероятно, пересекли границу и бежали в Беларусь.

Суд в четверг удовлетворил ходатайство прокурора о применении временного ареста, после чего были выданы розыскные письма. Подозреваемых обвиняют в двух инцидентах: подрыве пути взрывным устройством возле поселка Мика в Мазовецком воеводстве и повреждении контактной сети и размещении металлических элементов на путях возле поселка Голуб вблизи Пулав на линии № 7 Варшава – Дорогуск. Эти действия создавали непосредственную угрозу схождения поездов с рельсов, что могло привести к катастрофе с многочисленными жертвами и значительным материальным убыткам.

Обоим украинцам официально предъявили обвинение в диверсии террористического характера. По информации СМИ, они работали на российскую разведку, въехали в Польшу по поддельным документам и находились в стране всего несколько часов. Подозреваемым грозит пожизненное заключение.

В тот же день польская сторона передала поверенному в делах Беларуси дипломатическую ноту с требованием экстрадиции обоих мужчин.

