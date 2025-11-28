Кабмін звільнив Галину Григоренко з посади першого заступника міністра культури
22:03, 28 листопада 2025
Уряд звільнив з посади першого заступника міністра культури Галину Григоренко.
Кабінет Міністрів на засіданні 28 листопада ухвалив рішення про звільнення Галини Григоренко з посади першого заступника міністра культури. Відповідне розпорядження опубліковано на сайті уряду.
Галина Григоренко з липня 2022 року до серпня 2023 року обіймала посаду заступниці міністра культури та інформаційної політики.
