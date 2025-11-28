Кабмін звільнив Галину Григоренко з посади першого заступника міністра культури

Уряд звільнив з посади першого заступника міністра культури Галину Григоренко.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів на засіданні 28 листопада ухвалив рішення про звільнення Галини Григоренко з посади першого заступника міністра культури. Відповідне розпорядження опубліковано на сайті уряду.

Галина Григоренко з липня 2022 року до серпня 2023 року обіймала посаду заступниці міністра культури та інформаційної політики.

Нагадаємо, що Ігоря Кирилюка призначили заступником голови Держгеокадастру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.