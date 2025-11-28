Ігоря Кирилюка призначили заступником голови Держгеокадастру
20:06, 28 листопада 2025
Уряд призначив Кирилюка заступником голови Держгеокадастру.
Кабінет Міністрів призначив Ігоря Кирилюка заступником голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. На сайті уряду опубліковано відповідне розпорядження.
Раніше Кирилюк обіймав посаду заступник директора департаменту - начальник відділу взаємодії з іншими кадастрами та інформаційними системами департаменту ведення державного земельного кадастру Держгеокадастру.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.