Ігоря Кирилюка призначили заступником голови Держгеокадастру

Уряд призначив Кирилюка заступником голови Держгеокадастру.

Кабінет Міністрів призначив Ігоря Кирилюка заступником голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. На сайті уряду опубліковано відповідне розпорядження.

Раніше Кирилюк обіймав посаду заступник директора департаменту - начальник відділу взаємодії з іншими кадастрами та інформаційними системами департаменту ведення державного земельного кадастру Держгеокадастру.

