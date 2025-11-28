Игоря Кирилюка назначили заместителем председателя Госгеокадастра

Правительство назначило Кириллюка заместителем председателя Госгеокадастра.

Кабинет Министров назначил Игоря Кирилюк заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. На сайте правительства опубликовано соответствующее распоряжение.

Ранее Кирилюк занимал должность заместитель директора департамента – начальник отдела взаимодействия с другими кадастрами и информационными системами департамента ведения государственного земельного кадастра Госгеокадастра.

