Кабмин уволил Галину Григоренко с должности первого заместителя министра культуры
22:03, 28 ноября 2025
Правительство уволило с должности первого заместителя министра культуры Галину Григоренко.
Кабинет Министров на заседании 28 ноября принял решение об увольнении Галины Григоренко с должности первого замминистра культуры. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Галина Григоренко с июля 2022 года по август 2023 года занимала должность заместителя министра культуры и информационной политики.
