  1. В Украине

Кабмин уволил Галину Григоренко с должности первого заместителя министра культуры

22:03, 28 ноября 2025
Правительство уволило с должности первого заместителя министра культуры Галину Григоренко.
Кабмин уволил Галину Григоренко с должности первого заместителя министра культуры
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров на заседании 28 ноября принял решение об увольнении Галины Григоренко с должности первого замминистра культуры. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Галина Григоренко с июля 2022 года по август 2023 года занимала должность заместителя министра культуры и информационной политики.

Напомним, что  Игоря Кирилюка назначили заместителем председателя Госгеокадастра.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Диверсии на польской железной дороге: выдан ордер на арест двух граждан Украины

Национальная прокуратура Польши считает, что Евгений Иванов и Александр Кононов бежали в Беларусь.

Большая Палата ВС кардинально изменила подход в определении сроков обжалования исполнительной надписи нотариуса

После решения Европейского суда по правам человека по делу «ООО «Укркава» против Украины» Большая Палата Верховного Суда пересмотрела собственное постановление 2019 года.

Комиссия рассмотрела новые заявления об установлении факта плена: юристы указывают на пробелы процедуры и риски для семей

На какие проблемы указывают правоведы.

Иностранцы-защитники получат четкий правовой статус: в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления

В Украине сделали шаг навстречу тысячам иностранцев и лиц без гражданства, которые стали на защиту территориальной целостности и независимости Украины.

Оцифровку трудовых книжек могут продлить: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект

В Украине предлагают изменить конечный срок оцифровки трудовых книжек.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]