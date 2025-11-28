Кабмин уволил Галину Григоренко с должности первого заместителя министра культуры

Правительство уволило с должности первого заместителя министра культуры Галину Григоренко.

Кабинет Министров на заседании 28 ноября принял решение об увольнении Галины Григоренко с должности первого замминистра культуры. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Галина Григоренко с июля 2022 года по август 2023 года занимала должность заместителя министра культуры и информационной политики.

Напомним, что Игоря Кирилюка назначили заместителем председателя Госгеокадастра.

