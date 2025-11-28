КЦС ВС знову без голови — четверта спроба обрати очільника провалилася

  1. Суд інфо

11:36, 28 листопада 2025
Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду не обрав нового голову.
28 листопада відбулися збори суддів Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. Одним із питань порядку денного було обрання нового очільника КЦС ВС.

Як вже писала «Судово-юридична газета», колишнього очільника КЦС ВС,  суддю Бориса Гулька, рішенням ВРП від 6 листопада 2025 року звільнено у відставку.

На посаду голови претендували два кандидати — судді КЦС ВС Ольга Ступак та Олена Ситнік.

За результатами таємного голосування жоден із кандидатів не набрав 18 необхідних голосів від колег. Так, кандидатуру Ольги Ступак підтримали 16 суддів, а за Ольгу Ситнік проголосували 7 суддів.

Із 33 бюлетенів 1 визнано недійсним через відсутність жодної позначки навпроти кандидатів.

Отже, судді КЦС ВС 28 листопада вчетверте не змогли обрати нового голову.

Про наступне засідання зборів суддів КЦС ВС буде повідомлено додатково.

