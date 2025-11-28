КГС ВС снова без председателя — четвертая попытка выбрать руководителя провалилась

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда не избрал нового председателя.

28 ноября состоялось собрание судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда. Одним из вопросов повестки дня было избрание нового руководителя КГС ВС.

Как уже писала «Судебно-юридическая газета», бывший руководитель КГС ВС, судья Борис Гулько, решением ВСП от 6 ноября 2025 года освобождён в отставку.

На должность председателя претендовали два кандидата — судьи КГС ВС Ольга Ступак и Елена Ситник.

По результатам тайного голосования ни один из кандидатов не набрал 18 необходимых голосов от коллег. Так, кандидатуру Ольги Ступак поддержали 16 судей, а за Ольгу Ситник проголосовали 7 судей.

Из 33 бюллетеней 1 признан недействительным из-за отсутствия какой-либо отметки напротив кандидатов.

Итак, судьи КГС ВС 28 ноября в четвёртый раз не смогли избрать нового председателя.

О следующем заседании собрания судей КГС ВС будет сообщено дополнительно.

