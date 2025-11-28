У Києві відновили роботу тролейбусних маршрутів на шляхопроводі біля метро «Дарниця»

На шляхопроводі поблизу метро «Дарниця» поступово відновлюють тролейбусні та автобусні маршрути.

З 28 листопада на оновленому шляхопроводі на перетині вулиці Будівельників із Броварським проспектом та Святошино-Броварською лінією метро біля станції «Дарниця» відновила роботу частина тролейбусних маршрутів. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Тролейбус №29 знову курсує за постійною схемою руху «Станція “Куренівка” – Дарницька площа».

Також упродовж п’ятниці організовано тимчасовий тролейбусний маршрут №50-А «Вулиця Милославська – Дарницька площа»: вул. Милославська – просп. Червоної Калини – пл. Анкари – просп. Червоної Калини – Воскресенський просп. – просп. Георгія Нарбута – вул. Будівельників – Дарницька пл. – просп. Миру – вул. Будівельників – просп. Георгія Нарбута – Воскресенський просп. – просп. Червоної Калини – пл. Анкари – просп. Червоної Калини – вул. Милославська.

У зв’язку з цим рух тролейбусів №№50-К та 29-К від вул. Милославської та станції «Куренівка» до станції метро «Дарниця» буде зупинений.

Із суботи, 29 листопада, у столиці відновлять роботу такі маршрути:

тролейбус № 50 «Вул. Милославська – ст. м. “Либідська”»;

«Вул. Милославська – ст. м. “Либідська”»; тролейбус №50-К «Вулиця Милославська – Дарницька площа»;

автобус №55 «Ст. м. “Палац спорту” – Дарницька площа».

Водночас тимчасові маршрути №№43-А, 50-А та автобус №50-ТР із суботи припинять роботу.

