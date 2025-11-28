  1. В Україні

У Києві відновили роботу тролейбусних маршрутів на шляхопроводі біля метро «Дарниця»

23:12, 28 листопада 2025
На шляхопроводі поблизу метро «Дарниця» поступово відновлюють тролейбусні та автобусні маршрути.
У Києві відновили роботу тролейбусних маршрутів на шляхопроводі біля метро «Дарниця»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 28 листопада на оновленому шляхопроводі на перетині вулиці Будівельників із Броварським проспектом та Святошино-Броварською лінією метро біля станції «Дарниця» відновила роботу частина тролейбусних маршрутів. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Тролейбус №29 знову курсує за постійною схемою руху «Станція “Куренівка” – Дарницька площа».

Також упродовж п’ятниці організовано тимчасовий тролейбусний маршрут №50-А «Вулиця Милославська – Дарницька площа»: вул. Милославська – просп. Червоної Калини – пл. Анкари – просп. Червоної Калини – Воскресенський просп. – просп. Георгія Нарбута – вул. Будівельників – Дарницька пл. – просп. Миру – вул. Будівельників – просп. Георгія Нарбута – Воскресенський просп. – просп. Червоної Калини – пл. Анкари – просп. Червоної Калини – вул. Милославська.

У зв’язку з цим рух тролейбусів №№50-К та 29-К від вул. Милославської та станції «Куренівка» до станції метро «Дарниця» буде зупинений.

Із суботи, 29 листопада, у столиці відновлять роботу такі маршрути:

  • тролейбус №50 «Вул. Милославська – ст. м. “Либідська”»;
  • тролейбус №50-К «Вулиця Милославська – Дарницька площа»;
  • автобус №55 «Ст. м. “Палац спорту” – Дарницька площа».

Водночас тимчасові маршрути №№43-А, 50-А та автобус №50-ТР із суботи припинять роботу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ транспорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Бронь без обліку — нікчемна: суд у Запоріжжі зупинив незаконне вручення повістки

Після розгляду матеріалів суд визнав дії ТЦК щодо вручення повістки протиправними.

Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Верховний Суд роз’яснив порядок обчислення строку на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця

КЦС ВС поставив крапку в дискусіях щодо того, який строк застосовується при оскарженні рішень, дій або бездіяльності державного виконавця: 10 календарних днів чи 10 робочих.

Диверсії на польській залізниці: видано ордер на арешт двох громадян України

Національна прокуратура Польщі вважає, що Євген Іванов та Олександр Кононов втекли до Білорусі.

Велика Палата ВС кардинально змінила підхід у визначенні строків оскарження виконавчого напису нотаріуса

Після рішення Європейського суду з прав людини у справі «ТОВ «Укркава» проти України» Велика Палата Верховного Суду переглянула власну постанову 2019 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]