В Киеве восстановили работу троллейбусных маршрутов на путепроводе возле метро «Дарница»

На путепроводе возле метро «Дарница» постепенно восстанавливают троллейбусные и автобусные маршруты.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 28 ноября на обновленном путепроводе на пересечении улицы Строителей с Броварским проспектом и Святошинско-Броварской линией метро возле станции «Дарница» возобновила работу часть троллейбусных маршрутов. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Троллейбус №29 вновь курсирует по постоянной схеме движения «Станция “Куреневка” – Дарницкая площадь».

Также в течение пятницы организован временный троллейбусный маршрут №50-А «Улица Милославская – Дарницкая площадь»: ул. Милославская – просп. Красной Калины – пл. Анкары – просп. Красной Калины – Воскресенский просп. – просп. Георгия Нарбута – ул. Строителей – Дарницкая пл. – просп. Мира – ул. Строителей – просп. Георгия Нарбута – Воскресенский просп. – просп. Красной Калины – пл. Анкары – просп. Красной Калины – ул. Милославская.

В связи с этим движение троллейбусов №№50-К и 29-К от ул. Милославской и станции «Куреневка» до станции метро «Дарница» будет остановлено.

С субботы, 29 ноября, в столице возобновят работу такие маршруты:

троллейбус №50 «Ул. Милославская – ст. м. “Лыбедская”»;

троллейбус №50-К «Улица Милославская – Дарницкая площадь»;

автобус №55 «Ст. м. “Дворец спорта” – Дарницкая площадь».

В то же время временные маршруты №№43-А, 50-А и автобус №50-ТР с субботы прекратят работу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.