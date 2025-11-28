Хто може повідомити про факт корупції та як це зробити безпечно

Стало відомо, хто може стати викривачем, які вимоги ставляться до їхніх повідомлень та які механізми захисту гарантує держава.

У законодавстві України викривачі посідають важливе місце як джерело інформації про можливі корупційні та інші правопорушення. Їхні повідомлення допомагають виявляти порушення, що можуть залишатися непоміченими під час звичайних перевірок. Такий механізм спрямований на підвищення прозорості, дотримання законності та ефективне реагування на сигнали про зловживання.

Управління поліції охорони в Черкаській області розповіло, хто може вважатися викривачем, які вимоги ставляться до повідомлень, а також які гарантії та права має особа, що надає таку інформацію.

Хто такі викривачі?

Це громадяни, які, маючи переконання у достовірності інформації, повідомляють про можливі корупційні чи інші порушення закону. Йдеться не лише про факти, пов’язані з хабарництвом чи зловживаннями службовим становищем, — до переліку входять усі правопорушення, передбачені антикорупційним законодавством.

Якими мають бути повідомлення?

Згідно з ч. 2 ст. 53-2 Закону «Про запобігання корупції», повідомлення викривача — навіть анонімне — повинно містити фактичні дані та чітко вказувати на можливе правопорушення. Важливо, щоб викладена інформація підлягала перевірці.

Про що варто інформувати?

корупційні правопорушення;

правопорушення, пов’язані з корупцією;

інші дії, що порушують антикорупційне законодавство.

Які канали доступні для викривачів?

Повідомлення можна подавати через:

внутрішні канали установи чи органу;

регулярні або зовнішні канали;

Єдиний портал повідомлень викривачів.

Права викривачів: що гарантує закон?

Особа, яка повідомляє про корупцію, має низку гарантій:

право на безоплатну правничу допомогу;

конфіденційність;

забезпечення безпеки себе та близьких у разі загрози тиску чи переслідування;

можливість отримати винагороду у визначених законом випадках.

У поліції охорони наголошують: викривачі не лише допомагають виявляти порушення, а й зміцнюють довіру до державних інституцій. Їхня активність — реальний інструмент протидії корупції та захисту суспільних інтересів.

