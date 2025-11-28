  1. В Украине

Кто может сообщить о факте коррупции и как сделать это безопасно

21:47, 28 ноября 2025
Стало известно, кто может стать разоблачителем, какие требования предъявляются к их сообщениям и какие механизмы защиты гарантирует государство.
Кто может сообщить о факте коррупции и как сделать это безопасно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

У законодательстве Украины разоблачители занимают важное место как источник информации о возможных коррупционных и других правонарушениях. Их сообщения помогают выявлять нарушения, которые могут оставаться незамеченными во время обычных проверок. Такой механизм направлен на повышение прозрачности, соблюдение законности и эффективное реагирование на сигналы о злоупотреблениях.

Управление полиции охраны в Черкасской области рассказало, кто может считаться разоблачителем, какие требования предъявляются к сообщениям, а также какие гарантии и права имеет лицо, которое предоставляет такую информацию.

Кто такие разоблачители?

Это граждане, которые, имея убеждение в достоверности информации, сообщают о возможных коррупционных или других нарушениях закона. Речь идет не только о фактах, связанных с взяточничеством или злоупотреблениями служебным положением, — в перечень входят все правонарушения, предусмотренные антикоррупционным законодательством.

Какими должны быть сообщения?

Согласно ч. 2 ст. 53-2 Закона «О предотвращении коррупции», сообщение разоблачителя — даже анонимное — должно содержать фактические данные и четко указывать на возможное правонарушение. Важно, чтобы изложенная информация подлежала проверке.

О чем стоит информировать?

  • коррупционные правонарушения;
  • правонарушения, связанные с коррупцией;
  • иные действия, нарушающие антикоррупционное законодательство.

Какие каналы доступны для разоблачителей?

Сообщения можно подавать через:

  • внутренние каналы учреждения или органа;
  • регулярные или внешние каналы;
  • Единый портал сообщений разоблачителей.

Права разоблачителей: что гарантирует закон?

Лицо, которое сообщает о коррупции, имеет ряд гарантий:

  • право на бесплатную правовую помощь;
  • конфиденциальность;
  • обеспечение безопасности себя и близких в случае угрозы давления или преследования;
  • возможность получить вознаграждение в установленных законом случаях.

В полиции охраны отмечают: разоблачители не только помогают выявлять нарушения, но и укрепляют доверие к государственным институтам. Их активность — реальный инструмент противодействия коррупции и защиты общественных интересов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

коррупция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Диверсии на польской железной дороге: выдан ордер на арест двух граждан Украины

Национальная прокуратура Польши считает, что Евгений Иванов и Александр Кононов бежали в Беларусь.

Большая Палата ВС кардинально изменила подход в определении сроков обжалования исполнительной надписи нотариуса

После решения Европейского суда по правам человека по делу «ООО «Укркава» против Украины» Большая Палата Верховного Суда пересмотрела собственное постановление 2019 года.

Комиссия рассмотрела новые заявления об установлении факта плена: юристы указывают на пробелы процедуры и риски для семей

На какие проблемы указывают правоведы.

Иностранцы-защитники получат четкий правовой статус: в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления

В Украине сделали шаг навстречу тысячам иностранцев и лиц без гражданства, которые стали на защиту территориальной целостности и независимости Украины.

Оцифровку трудовых книжек могут продлить: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект

В Украине предлагают изменить конечный срок оцифровки трудовых книжек.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]