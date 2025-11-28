Кто может сообщить о факте коррупции и как сделать это безопасно

Стало известно, кто может стать разоблачителем, какие требования предъявляются к их сообщениям и какие механизмы защиты гарантирует государство.

У законодательстве Украины разоблачители занимают важное место как источник информации о возможных коррупционных и других правонарушениях. Их сообщения помогают выявлять нарушения, которые могут оставаться незамеченными во время обычных проверок. Такой механизм направлен на повышение прозрачности, соблюдение законности и эффективное реагирование на сигналы о злоупотреблениях.

Управление полиции охраны в Черкасской области рассказало, кто может считаться разоблачителем, какие требования предъявляются к сообщениям, а также какие гарантии и права имеет лицо, которое предоставляет такую информацию.

Кто такие разоблачители?

Это граждане, которые, имея убеждение в достоверности информации, сообщают о возможных коррупционных или других нарушениях закона. Речь идет не только о фактах, связанных с взяточничеством или злоупотреблениями служебным положением, — в перечень входят все правонарушения, предусмотренные антикоррупционным законодательством.

Какими должны быть сообщения?

Согласно ч. 2 ст. 53-2 Закона «О предотвращении коррупции», сообщение разоблачителя — даже анонимное — должно содержать фактические данные и четко указывать на возможное правонарушение. Важно, чтобы изложенная информация подлежала проверке.

О чем стоит информировать?

коррупционные правонарушения;

правонарушения, связанные с коррупцией;

иные действия, нарушающие антикоррупционное законодательство.

Какие каналы доступны для разоблачителей?

Сообщения можно подавать через:

внутренние каналы учреждения или органа;

регулярные или внешние каналы;

Единый портал сообщений разоблачителей.

Права разоблачителей: что гарантирует закон?

Лицо, которое сообщает о коррупции, имеет ряд гарантий:

право на бесплатную правовую помощь;

конфиденциальность;

обеспечение безопасности себя и близких в случае угрозы давления или преследования;

возможность получить вознаграждение в установленных законом случаях.

В полиции охраны отмечают: разоблачители не только помогают выявлять нарушения, но и укрепляют доверие к государственным институтам. Их активность — реальный инструмент противодействия коррупции и защиты общественных интересов.

