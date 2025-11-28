Графіки відключення світла в Києві на 29 листопада — коли не буде електроенергії
20:55, 28 листопада 2025
ДТЕК опублікував графіки відключення світла у столиці на 29 листопада.
Джерело – galka.if.ua
У Києві 29 листопада продовжать діяти графіки відключення світла, повідомляє ДТЕК.
Електроенергію вимикатимуть так:
- 1.1 черга – без світла з 14:30 до 18:00;
- 1.2 черга – без світла з 14:30 до 18:00;
- 2.1 черга – без світла з 14:30 до 18:00;
- 2.2 черга – без світла з 14:30 до 18:00;
- 3.1 черга – без світла з 08:00 до 11:00 та з 18:00 до 20:00;
- 3.2 черга – без світла з 18:00 до 20:00;
- 4.1 черга – без світла з 08:00 до 11:00 та з 18:00 до 21:30;
- 4.2 черга – без світла з 08:00 до 11:00 та з 18:00 до 21:30;
- 5.1 черга – без світла з 11:00 до 14:30 та з 21:30 до 23:00;
- 5.2 черга – без світла з 11:00 до 14:30 та з 21:30 до 23:00;
- 6.1 черга – без світла з 11:00 до 14:30;
- 6.2 черга – без світла з 11:00 до 14:30.
