Графіки відключення світла в Києві на 29 листопада — коли не буде електроенергії

ДТЕК опублікував графіки відключення світла у столиці на 29 листопада.

У Києві 29 листопада продовжать діяти графіки відключення світла, повідомляє ДТЕК.

Електроенергію вимикатимуть так:

1.1 черга – без світла з 14:30 до 18:00;

1.2 черга – без світла з 14:30 до 18:00;

2.1 черга – без світла з 14:30 до 18:00;

2.2 черга – без світла з 14:30 до 18:00;

3.1 черга – без світла з 08:00 до 11:00 та з 18:00 до 20:00;

3.2 черга – без світла з 18:00 до 20:00;

4.1 черга – без світла з 08:00 до 11:00 та з 18:00 до 21:30;

4.2 черга – без світла з 08:00 до 11:00 та з 18:00 до 21:30;

5.1 черга – без світла з 11:00 до 14:30 та з 21:30 до 23:00;

5.2 черга – без світла з 11:00 до 14:30 та з 21:30 до 23:00;

6.1 черга – без світла з 11:00 до 14:30;

6.2 черга – без світла з 11:00 до 14:30.

