Графики отключения света в Киеве на 29 ноября - когда не будет электроэнергии

ДТЭК опубликовал графики отключения света в столице на 29 ноября.

Источник – galka.if.ua

В Киеве 29 ноября продолжат действовать графики отключения света, сообщает ДТЭК.

Электроэнергию будут выключать следующим образом:

1.1 очередь – без света с 14:30 до 18:00;

1.2 очередь – без света с 14:30 до 18:00;

2.1 очередь – без света с 14:30 до 18:00;

2.2 очередь – без света с 14:30 до 18:00;

3.1 очередь – без света с 08:00 до 11:00 и с 18:00 до 20:00;

3.2 очередь – без света с 18:00 до 20:00;

4.1 очередь – без света с 08:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:30;

4.2 очередь – без света с 08:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:30;

5.1 очередь – без света с 11:00 до 14:30 и с 21:30 до 23:00;

5.2 очередь – без света с 11:00 до 14:30 и с 21:30 до 23:00;

6.1 очередь – без света с 11:00 до 14:30;

6.2 очередь – без света с 11:00 до 14:30.

