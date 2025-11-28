Графики отключения света в Киеве на 29 ноября - когда не будет электроэнергии
20:55, 28 ноября 2025
ДТЭК опубликовал графики отключения света в столице на 29 ноября.
Источник – galka.if.ua
В Киеве 29 ноября продолжат действовать графики отключения света, сообщает ДТЭК.
Электроэнергию будут выключать следующим образом:
- 1.1 очередь – без света с 14:30 до 18:00;
- 1.2 очередь – без света с 14:30 до 18:00;
- 2.1 очередь – без света с 14:30 до 18:00;
- 2.2 очередь – без света с 14:30 до 18:00;
- 3.1 очередь – без света с 08:00 до 11:00 и с 18:00 до 20:00;
- 3.2 очередь – без света с 18:00 до 20:00;
- 4.1 очередь – без света с 08:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:30;
- 4.2 очередь – без света с 08:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:30;
- 5.1 очередь – без света с 11:00 до 14:30 и с 21:30 до 23:00;
- 5.2 очередь – без света с 11:00 до 14:30 и с 21:30 до 23:00;
- 6.1 очередь – без света с 11:00 до 14:30;
- 6.2 очередь – без света с 11:00 до 14:30.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.