Податкова нагадала критерії «білих» платників: хто може потрапити до списку доброчесних

Перелік фінансових і репутаційних вимог, яким має відповідати бізнес, щоб отримати статус сумлінного платника.

Податкова служба оприлюднила детальні критерії, за якими формуватиметься Перелік платників з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

До нього включають лише тих, хто демонструє стабільну податкову дисципліну, прозорість діяльності та відповідальне ставлення до виплат працівникам.

Створення такого списку має на меті підвищити довіру між бізнесом і державою та виділити компанії, що працюють «у білу».

Хто може потрапити до переліку

1. Юридичні особи на загальній системі оподаткування

Компанії мають відповідати одразу трьом вимогам:

сплачувати податок на прибуток не нижче середнього по галузі за останні 4 квартали;

сплачувати ПДВ на рівні або вище галузевого за останні 12 періодів;

забезпечувати середню зарплату, більшу за галузеву в регіоні (×1,1), і мати щонайменше п’ятьох працівників.

2. Резиденти Дія.City

сукупна сплата податків має бути не нижчою за середній рівень серед усіх резидентів спецрежиму.

3. Юрособи — платники єдиного податку III групи

податки — на рівні або вище середнього по галузі;

зарплата — не нижче галузевої ×1,1;

щонайменше п’ять працівників.

4. Сільгоспвиробники — єдинники IV групи

Крім загальних фінансових показників, вони мають підтвердити:

від’ємну різницю між МПЗ та фактично сплаченими податками й орендою;

сплату ПДВ не нижче середнього;

зарплату — на рівні галузевої ×1,1;

наявність земельного банку: від 200 га орендованих чи власних земель або від 0,5 га державної/комунальної землі — із виконанням усіх земельних податкових зобов’язань.

5. ФОПи на загальній системі

ПДФО та ПДВ — не нижче середнього по галузі;

зарплата — не нижча за галузеву ×1,1.

6. ФОПи — платники єдиного податку III групи

дохід понад 5 млн грн;

податки — на рівні або вищі за галузеві;

зарплата — не нижча за галузеву ×1,1.

Спільні критерії, обов’язкові для всіх

До переліку не потраплять компанії та ФОПи, які мають:

прострочення щодо подання звітності;

статус ризикового платника ПДВ;

податковий або ЄСВ-борг;

порушення валютного законодавства за останні 12 місяців;

санкції щодо платника або його бенефіціарів;

процедури банкрутства чи ліквідації;

серед засновників — громадян країни-агресора;

зміни основного виду діяльності за останній рік.

Також необхідно перебувати на обліку в ДПС понад 1 рік і відповідати вимогам своєї системи оподаткування.

