Податкова нагадала критерії «білих» платників: хто може потрапити до списку доброчесних

22:36, 28 листопада 2025
Перелік фінансових і репутаційних вимог, яким має відповідати бізнес, щоб отримати статус сумлінного платника.
Податкова служба оприлюднила детальні критерії, за якими формуватиметься Перелік платників з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

До нього включають лише тих, хто демонструє стабільну податкову дисципліну, прозорість діяльності та відповідальне ставлення до виплат працівникам.

Створення такого списку має на меті підвищити довіру між бізнесом і державою та виділити компанії, що працюють «у білу».

Хто може потрапити до переліку

1. Юридичні особи на загальній системі оподаткування

Компанії мають відповідати одразу трьом вимогам:

  • сплачувати податок на прибуток не нижче середнього по галузі за останні 4 квартали;
  • сплачувати ПДВ на рівні або вище галузевого за останні 12 періодів;
  • забезпечувати середню зарплату, більшу за галузеву в регіоні (×1,1), і мати щонайменше п’ятьох працівників.

2. Резиденти Дія.City

  • сукупна сплата податків має бути не нижчою за середній рівень серед усіх резидентів спецрежиму.

3. Юрособи — платники єдиного податку III групи

  • податки — на рівні або вище середнього по галузі;
  • зарплата — не нижче галузевої ×1,1;
  • щонайменше п’ять працівників.

4. Сільгоспвиробники — єдинники IV групи

Крім загальних фінансових показників, вони мають підтвердити:

  • від’ємну різницю між МПЗ та фактично сплаченими податками й орендою;
  • сплату ПДВ не нижче середнього;
  • зарплату — на рівні галузевої ×1,1;
  • наявність земельного банку: від 200 га орендованих чи власних земель або від 0,5 га державної/комунальної землі — із виконанням усіх земельних податкових зобов’язань.

5. ФОПи на загальній системі

  • ПДФО та ПДВ — не нижче середнього по галузі;
  • зарплата — не нижча за галузеву ×1,1.

6. ФОПи — платники єдиного податку III групи

  • дохід понад 5 млн грн;
  • податки — на рівні або вищі за галузеві;
  • зарплата — не нижча за галузеву ×1,1.

Спільні критерії, обов’язкові для всіх

До переліку не потраплять компанії та ФОПи, які мають:

  • прострочення щодо подання звітності;
  • статус ризикового платника ПДВ;
  • податковий або ЄСВ-борг;
  • порушення валютного законодавства за останні 12 місяців;
  • санкції щодо платника або його бенефіціарів;
  • процедури банкрутства чи ліквідації;
  • серед засновників — громадян країни-агресора;
  • зміни основного виду діяльності за останній рік.

Також необхідно перебувати на обліку в ДПС понад 1 рік і відповідати вимогам своєї системи оподаткування.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Бронь без обліку — нікчемна: суд у Запоріжжі зупинив незаконне вручення повістки

Після розгляду матеріалів суд визнав дії ТЦК щодо вручення повістки протиправними.

Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Верховний Суд роз’яснив порядок обчислення строку на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця

КЦС ВС поставив крапку в дискусіях щодо того, який строк застосовується при оскарженні рішень, дій або бездіяльності державного виконавця: 10 календарних днів чи 10 робочих.

Диверсії на польській залізниці: видано ордер на арешт двох громадян України

Національна прокуратура Польщі вважає, що Євген Іванов та Олександр Кононов втекли до Білорусі.

Велика Палата ВС кардинально змінила підхід у визначенні строків оскарження виконавчого напису нотаріуса

Після рішення Європейського суду з прав людини у справі «ТОВ «Укркава» проти України» Велика Палата Верховного Суду переглянула власну постанову 2019 року.

