Налоговая напомнила критерии «белых» плательщиков: кто может попасть в список добросовестных

22:36, 28 ноября 2025
Перечень финансовых и репутационных требований, которым должен соответствовать бизнес, чтобы получить статус добросовестного плательщика.
Налоговая служба обнародовала детальные критерии, по которым будет формироваться Перечень плательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.

В него включают только тех, кто демонстрирует стабильную налоговую дисциплину, прозрачность деятельности и ответственное отношение к выплатам работникам.

Создание такого списка имеет целью повысить доверие между бизнесом и государством и выделить компании, работающие «в белую».

Кто может попасть в перечень

1. Юридические лица на общей системе налогообложения

Компании должны соответствовать сразу трем требованиям:

  • уплачивать налог на прибыль не ниже среднего по отрасли за последние 4 квартала;
  • уплачивать НДС на уровне или выше отраслевого за последние 12 периодов;
  • обеспечивать среднюю зарплату, превышающую отраслевую в регионе (×1,1), и иметь минимум пять работников.

2. Резиденты Дія.City

  • совокупная уплата налогов должна быть не ниже среднего уровня среди всех резидентов спецрежима.

3. Юрлица — плательщики единого налога III группы

  • налоги — на уровне или выше среднего по отрасли;
  • зарплата — не ниже отраслевой ×1,1;
  • не менее пяти работников.

4. Сельхозпроизводители — единоналожники IV группы

Кроме общих финансовых показателей, они должны подтвердить:

  • отрицательную разницу между МПЗ и фактически уплаченными налогами и арендой;
  • уплату НДС не ниже среднего;
  • зарплату — на уровне отраслевой ×1,1;
  • наличие земельного банка: от 200 га арендованных или собственных земель либо от 0,5 га государственной/коммунальной земли — с выполнением всех земельных налоговых обязательств.

5. ФЛП на общей системе

НДФЛ и НДС — не ниже среднего по отрасли;

  • зарплата — не ниже отраслевой ×1,1.
  • ФЛП — плательщики единого налога III группы
  • доход более 5 млн грн;
  • налоги — на уровне или выше отраслевых;
  • зарплата — не ниже отраслевой ×1,1.

Общие критерии, обязательные для всех

В перечень не попадут компании и ФЛП, которые имеют:

  • просрочки по подаче отчетности;
  • статус рискового плательщика НДС;
  • задолженность по уплате налогов или ЕСВ;
  • нарушения валютного законодательства за последние 12 месяцев;
  • санкции в отношении плательщика или его бенефициаров;
  • процедуры банкротства или ликвидации;
  • среди основателей — граждан страны-агрессора;
  • изменения основного вида деятельности за последний год.

Также необходимо состоять на учете в ГНС более 1 года и соответствовать требованиям своей системы налогообложения.

налоговая налоги

