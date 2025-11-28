Налоговая напомнила критерии «белых» плательщиков: кто может попасть в список добросовестных

Перечень финансовых и репутационных требований, которым должен соответствовать бизнес, чтобы получить статус добросовестного плательщика.

Налоговая служба обнародовала детальные критерии, по которым будет формироваться Перечень плательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.

В него включают только тех, кто демонстрирует стабильную налоговую дисциплину, прозрачность деятельности и ответственное отношение к выплатам работникам.

Создание такого списка имеет целью повысить доверие между бизнесом и государством и выделить компании, работающие «в белую».

Кто может попасть в перечень

1. Юридические лица на общей системе налогообложения

Компании должны соответствовать сразу трем требованиям:

уплачивать налог на прибыль не ниже среднего по отрасли за последние 4 квартала;

уплачивать НДС на уровне или выше отраслевого за последние 12 периодов;

обеспечивать среднюю зарплату, превышающую отраслевую в регионе (×1,1), и иметь минимум пять работников.

2. Резиденты Дія.City

совокупная уплата налогов должна быть не ниже среднего уровня среди всех резидентов спецрежима.

3. Юрлица — плательщики единого налога III группы

налоги — на уровне или выше среднего по отрасли;

зарплата — не ниже отраслевой ×1,1;

не менее пяти работников.

4. Сельхозпроизводители — единоналожники IV группы

Кроме общих финансовых показателей, они должны подтвердить:

отрицательную разницу между МПЗ и фактически уплаченными налогами и арендой;

уплату НДС не ниже среднего;

зарплату — на уровне отраслевой ×1,1;

наличие земельного банка: от 200 га арендованных или собственных земель либо от 0,5 га государственной/коммунальной земли — с выполнением всех земельных налоговых обязательств.

5. ФЛП на общей системе

НДФЛ и НДС — не ниже среднего по отрасли;

зарплата — не ниже отраслевой ×1,1.

ФЛП — плательщики единого налога III группы

доход более 5 млн грн;

налоги — на уровне или выше отраслевых;

зарплата — не ниже отраслевой ×1,1.

Общие критерии, обязательные для всех

В перечень не попадут компании и ФЛП, которые имеют:

просрочки по подаче отчетности;

статус рискового плательщика НДС;

задолженность по уплате налогов или ЕСВ;

нарушения валютного законодательства за последние 12 месяцев;

санкции в отношении плательщика или его бенефициаров;

процедуры банкротства или ликвидации;

среди основателей — граждан страны-агрессора;

изменения основного вида деятельности за последний год.

Также необходимо состоять на учете в ГНС более 1 года и соответствовать требованиям своей системы налогообложения.

