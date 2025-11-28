Налоговая напомнила критерии «белых» плательщиков: кто может попасть в список добросовестных
Налоговая служба обнародовала детальные критерии, по которым будет формироваться Перечень плательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.
В него включают только тех, кто демонстрирует стабильную налоговую дисциплину, прозрачность деятельности и ответственное отношение к выплатам работникам.
Создание такого списка имеет целью повысить доверие между бизнесом и государством и выделить компании, работающие «в белую».
Кто может попасть в перечень
1. Юридические лица на общей системе налогообложения
Компании должны соответствовать сразу трем требованиям:
- уплачивать налог на прибыль не ниже среднего по отрасли за последние 4 квартала;
- уплачивать НДС на уровне или выше отраслевого за последние 12 периодов;
- обеспечивать среднюю зарплату, превышающую отраслевую в регионе (×1,1), и иметь минимум пять работников.
2. Резиденты Дія.City
- совокупная уплата налогов должна быть не ниже среднего уровня среди всех резидентов спецрежима.
3. Юрлица — плательщики единого налога III группы
- налоги — на уровне или выше среднего по отрасли;
- зарплата — не ниже отраслевой ×1,1;
- не менее пяти работников.
4. Сельхозпроизводители — единоналожники IV группы
Кроме общих финансовых показателей, они должны подтвердить:
- отрицательную разницу между МПЗ и фактически уплаченными налогами и арендой;
- уплату НДС не ниже среднего;
- зарплату — на уровне отраслевой ×1,1;
- наличие земельного банка: от 200 га арендованных или собственных земель либо от 0,5 га государственной/коммунальной земли — с выполнением всех земельных налоговых обязательств.
5. ФЛП на общей системе
НДФЛ и НДС — не ниже среднего по отрасли;
- зарплата — не ниже отраслевой ×1,1.
- ФЛП — плательщики единого налога III группы
- доход более 5 млн грн;
- налоги — на уровне или выше отраслевых;
- зарплата — не ниже отраслевой ×1,1.
Общие критерии, обязательные для всех
В перечень не попадут компании и ФЛП, которые имеют:
- просрочки по подаче отчетности;
- статус рискового плательщика НДС;
- задолженность по уплате налогов или ЕСВ;
- нарушения валютного законодательства за последние 12 месяцев;
- санкции в отношении плательщика или его бенефициаров;
- процедуры банкротства или ликвидации;
- среди основателей — граждан страны-агрессора;
- изменения основного вида деятельности за последний год.
Также необходимо состоять на учете в ГНС более 1 года и соответствовать требованиям своей системы налогообложения.
