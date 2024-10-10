Верховна Рада збільшила штат Державного бюро розслідувань на 300 осіб

Поправками до закону про наділення спеціалістів повноваженнями експертів депутати вирішили збільшити кількість співробітників ДБР.

Народні обранці 9 жовтня внесли зміни до закону про ДБР і збільшити його штат на 300 осіб.

Так, якщо до змін гранична чисельність центрального апарату та територіальних управлінь Державного бюро розслідувань становила 1600 осіб, по після змін вона становитиме 1900 осіб. Відповідні зміни до ч. 2 ст. 9 Закону про Державне бюро розслідувань внесені непрофільним законом про наділення спеціалістів правами експертів в кримінальному провадженні 10075.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», прийнятий в цілому як закон законопроект 10075 передбачає, що довідки спеціалістів стануть доказами у кримінальних справах. У тому числі, замість висновку експерта достатньо буде такої довідки стосовно зброї, вибухівки, наркотиків тощо.

Слід зазначити, що раніше непрофільним законом 3886-ІХ про «декриміналізацію» дрібних крадіжок Верховна Рада внесла зміни у пенсійні гарантії працівників ДБР (законопроект 11068).

Зокрема були внесені зміни до законів України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» в частині надання особам начальницького і рядового складу Державного бюро розслідувань права на пенсійне забезпечення за нормами Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», надання зазначеним особам права на призначення дострокової пенсії за віком (після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок), якщо вони брали участь у бойових діях, в антитерористичній операції, у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України; визначення для них платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Автор: Наталя Мамченко

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