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Верховная Рада увеличила штат Государственного бюро расследований на 300 человек

11:01, 10 октября 2024
Поправками к закону о наделении специалистов полномочиями экспертов депутаты решили увеличить количество сотрудников ГБР.
Верховная Рада увеличила штат Государственного бюро расследований на 300 человек
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Народные избранники 9 октября внесли изменения в закон о ГБР и увеличили его штат на 300 человек.

Так, если до изменений предельная численность центрального аппарата и территориальных управлений Государственного бюро расследований составляла 1600 человек, после изменений она составит 1900 человек. Соответствующие изменения в ч. 2 ст. 9 Закона о Государственном бюро расследований внесены непрофильным законом о наделении специалистов правами экспертов в уголовном производстве 10075.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», принятый в целом как закон законопроект 10075 предусматривает, что справки специалистов станут доказательствами по уголовным делам. В том числе вместо вывода эксперта достаточно будет такой справки относительно оружия, взрывчатки, наркотиков и т. д.

Следует отметить, что ранее непрофильным законом 3886-IX о «декриминализации» мелких краж Верховная Рада внесла изменения в пенсионные гарантии работников ГБР (законопроект 11068).

В частности, были внесены изменения в законы «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» в части предоставления лицам начальствующего и рядового состава Государственного бюро расследований права на пенсионное обеспечение по нормам Закона «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц», предоставления указанным лицам права на назначение досрочной пенсии по возрасту (после достижения мужчинами 55 лет , женщинами - 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин), если они участвовали в боевых действиях, в антитеррористической операции, в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией рф– против Украины; определение для них плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Автор: Наталья Мамченко

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Верховная Рада Украины ГБР

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