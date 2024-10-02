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Выводы экспертов по уголовным делам позволят заменять справками специалистов – Комитет рекомендовал принять закон

08:50, 2 октября 2024
Специалистов наделят полномочиями выдавать справки – в том числе по оружию, взрывчатке и наркотикам, которые будут восприниматься как доказательства по уголовным делам, но непонятно, будут ли они нести ответственность за предоставление заведомо ложной информации.
Выводы экспертов по уголовным делам позволят заменять справками специалистов – Комитет рекомендовал принять закон
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Справки специалистов станут доказательствами по уголовным делам. В том числе вместо вывода эксперта достаточно будет такой справки относительно оружия, взрывчатки, наркотиков и т. д. Соответствующий законопроект 10075 рекомендовал парламенту принять в целом Комитет по вопросам правоохранительной деятельности, который возглавляет народный депутат Сергей Ионушас.

Напомним, Верховная Рада 21 августа проголосовала за основу эти изменения в Уголовный процессуальный кодекс.

Авторы законопроекта предлагают установить, что к документам, которые могут быть использованы в качестве доказательства факта или обстоятельств во время уголовного производства, относятся справки, выводы специалиста.

Также предлагается предусмотреть право специалиста предоставлять справки и выводы по вопросам, относящимся к сфере его знаний относительно идентификации личности, оружия, наркотических веществ, взрывотехнических устройств, предметов, веществ и следов взрыва в ходе досудебного расследования.

Кроме того, «в неотложных случаях» до внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) может быть осуществлено получение справки, заключения специалиста.

Фактически законопроект 10075 приравнивает по доказательной значимости вывод эксперта и справку специалиста или вывод специалиста.

В качестве обоснования указывается на необходимость ускорить процессы расследования.

«Анализ деятельности следственных подразделений Национальной полиции свидетельствует, что одним из основных факторов, замедляющих процесс принятия процессуальных решений, является значительная загруженность экспертных учреждений и отсутствие достаточного количества экспертов, проводящих судебно-медицинские, иммунологические, цитологические, генетические, строительно-технические, баллистические , взрывотехнические экспертизы, значительно затягивающие сроки проведения досудебного расследования» - указывают авторы проекта.

Таким образом, депутаты предлагают «закрыть» вопросы с количеством экспертов путем качества.

О рисках принятия такого проекта ранее указали в Главном научно-экспертном управлении парламента.

«Для идентификации личности, оружия, наркотических веществ, взрывотехнических устройств, предметов, веществ и следов взрыва проводится судебно-медицинская, дактилоскопическая, баллистическая экспертизы.

Эксперты предназначаются для проведения экспертиз, специалисты же привлекаются для поиска, закрепления и изъятия доказательств, а также для разъяснения другим участникам процесса технических нюансов, составляющих его профессиональные знания», - отметили в ГНЭУ ВР.

Таким образом, в случае принятия как закона законопроекта 10075, во-первых, обычному специалисту, то есть фактически любому лицу со «специальными знаниями» открывается доступ к криминалистическим видам исследований оружия, наркотиков, взрывотехнических устройств и веществ. Ведь статьей 71 УПК не предусмотрены какие-либо особые требования к личности специалиста, в отличие от статуса эксперта.

При этом оружие, взрывные устройства и вещества – являются объектами повышенной опасности – и несут в себе потенциальную возможность нанести вред не только не совсем опытному специалисту при обращении с опасными объектами, но и находящимся рядом людям.

Во-вторых, проведение исследований с целью предоставления указанных справок и выводов специалистами может привести к уничтожению объектов исследования из-за применения разрушительных методов.

В редакции до первого чтения законопроект не содержал никаких положений о требованиях к оформлению и содержанию выводов и справок специалистов. Кроме того, проект не предусматривал ответственности специалиста за предоставление заведомо ложной информации в справке.

Автор: Наталья Мамченко

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Выводы экспертов по уголовным делам позволят заменять справками специалистов – Комитет рекомендовал принять закон

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