Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Висновки експертів у кримінальних справах дозволять заміняти довідками спеціалістів – Комітет рекомендував прийняти закон

08:50, 2 жовтня 2024
Спеціалістів наділять повноваженнями видавати довідки – у тому числі щодо зброї, вибухівки та наркотиків, які будуть сприйматися як докази у кримінальних справах, але незрозуміло, чи будуть вони нести відповідальність за надання завідомо неправдивої інформації.
Висновки експертів у кримінальних справах дозволять заміняти довідками спеціалістів – Комітет рекомендував прийняти закон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Довідки спеціалістів стануть доказами у кримінальних справах. У тому числі, замість висновку експерта достатньо буде такої довідки стосовно зброї, вибухівки, наркотиків тощо. Відповідний законопроект 10075 рекомендував парламенту прийняти в цілому Комітет з питань правоохоронної діяльності, який очолює народний депутат Сергій Іонушас.

Нагадаємо, Верховна Рада 21 серпня проголосувала за основу ці зміни до Кримінального процесуального кодексу.

Автори законопроекту пропонують встановити, що до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин під час кримінального провадження, належать довідки, висновки спеціаліста.

Також пропонується передбачити право спеціаліста надавати довідки та висновки з питань, що належать до сфери його знань стосовно ідентифікації особи, зброї, наркотичних речовин, вибухотехнічних пристроїв, предметів, речовин і слідів вибуху, під час досудового розслідування.

Крім того, «у невідкладних випадках» до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) може бути здійснено отримання довідки, висновку спеціаліста.

Фактично законопроект 10075 прирівнює за доказовою значущістю висновок експерта та «довідку спеціаліста» або «висновок спеціаліста».

В якості обґрунтування зазначається необхідність прискорити процеси розслідування.

«Аналіз діяльності слідчих підрозділів Національної поліції засвідчує, що одним з основних чинників, який уповільнює процес прийняття процесуальних рішень, є значна завантаженість експертних установ і відсутність достатньої кількості експертів, які проводять судово-медичні, імунологічні, цитологічні, генетичні, будівельно-технічні, балістичні, вибухотехнічні експертизи, що значно затягує строки проведення досудового розслідування» - вказують автори проекту.

Таким чином, депутати пропонують «закрити» питання з кількістю експертів шляхом якості.

Про ризики прийняття такого проекту раніше застерегли у Головному науково-експертному управлінні парламенту.

«Для ідентифікації особи, зброї, наркотичних речовин, вибухотехнічних пристроїв, предметів, речовин і слідів вибуху проводиться судово-медична, дактилоскопічна, балістична експертизи.

Експерти призначаються для проведення експертиз, спеціалісти ж залучаються для пошуку, закріплення і вилучення доказів, а також для роз’яснення іншим учасникам процесу технічних нюансів, що складають його професійні знання» - зауважили у ГНЕУ ВР.

Таким чином, у разі прийняття як закону законопроекту 10075, по-перше, звичайному спеціалісту, тобто, фактично будь-якій особі зі «спеціальними знаннями» відкривається доступ до криміналістичних видів досліджень зброї, наркотиків, вибухотехнічних пристроїв та речовин. Адже статтею 71 КПК не передбачено якихось особливих вимог до особи спеціаліста, на відміну від статусу експерта.

При цьому зброя, вибухові пристрої і речовини – є об’єктами підвищеної небезпеки – і несуть у собі потенційну можливість спричинити шкоду не тільки не зовсім досвідченому спеціалісту під час поводження з небезпечними об’єктами, а й людям, що можуть знаходитися поряд.

По-друге, проведення досліджень з метою надання вказаних довідок та висновків спеціалістами може призвести до знищення об’єктів дослідження через застосування руйнівних методів.

У редакції до першого читання законопроект не містив жодних положень щодо вимог до оформлення та змісту висновків та довідок спеціалістів. Крім того, проект не передбачав відповідальність спеціаліста за надання завідомо неправдивої інформації у довідці.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Висновки експертів у кримінальних справах дозволять заміняти довідками спеціалістів – Комітет рекомендував прийняти закон

Спеціалістів наділять повноваженнями видавати довідки – у тому числі щодо зброї, вибухівки та наркотиків, які будуть сприйматися як докази у кримінальних справах, але незрозуміло, чи будуть вони нести відповідальність за надання завідомо неправдивої інформації.

Призовники мають у 17 років стати на облік через Резерв+ або шляхом явки в ТЦК, інакше доведеться платити штраф – проект Кабміну

Міноборони пропонує змінити порядок постановки на військовий облік призовників і скасувати комісії з питань взяття на військовий облік призовників.

Невідомі пошкодили судову справу та зламали диск з доказами, але це не врятувало від покарання

Хтось «попрацював» зі справою про адміністративне правопорушення, однак результат виявився протилежним.

Жінок, які добровільно пройдуть базову військову службу, братимуть на військовий облік військовозобов’язаних – проект Кабміну

Уряд пропонує брати на військовий облік військовозобов’язаних також жінок, які виявлять таке бажання.

Громадській раді міжнародних експертів продовжать повноваження до квітня 2026 року – Комітет

Комітет з питань правової політики рекомендував збільшити строк повноважень ГРМЕ, яке бере участь у відборі суддів ВАКС, орієнтовно до квітня 2026 року.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області