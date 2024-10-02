Висновки експертів у кримінальних справах дозволять заміняти довідками спеціалістів – Комітет рекомендував прийняти закон

Спеціалістів наділять повноваженнями видавати довідки – у тому числі щодо зброї, вибухівки та наркотиків, які будуть сприйматися як докази у кримінальних справах, але незрозуміло, чи будуть вони нести відповідальність за надання завідомо неправдивої інформації.

Довідки спеціалістів стануть доказами у кримінальних справах. У тому числі, замість висновку експерта достатньо буде такої довідки стосовно зброї, вибухівки, наркотиків тощо. Відповідний законопроект 10075 рекомендував парламенту прийняти в цілому Комітет з питань правоохоронної діяльності, який очолює народний депутат Сергій Іонушас.

Нагадаємо, Верховна Рада 21 серпня проголосувала за основу ці зміни до Кримінального процесуального кодексу.

Автори законопроекту пропонують встановити, що до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин під час кримінального провадження, належать довідки, висновки спеціаліста.

Також пропонується передбачити право спеціаліста надавати довідки та висновки з питань, що належать до сфери його знань стосовно ідентифікації особи, зброї, наркотичних речовин, вибухотехнічних пристроїв, предметів, речовин і слідів вибуху, під час досудового розслідування.

Крім того, «у невідкладних випадках» до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) може бути здійснено отримання довідки, висновку спеціаліста.

Фактично законопроект 10075 прирівнює за доказовою значущістю висновок експерта та «довідку спеціаліста» або «висновок спеціаліста».

В якості обґрунтування зазначається необхідність прискорити процеси розслідування.

«Аналіз діяльності слідчих підрозділів Національної поліції засвідчує, що одним з основних чинників, який уповільнює процес прийняття процесуальних рішень, є значна завантаженість експертних установ і відсутність достатньої кількості експертів, які проводять судово-медичні, імунологічні, цитологічні, генетичні, будівельно-технічні, балістичні, вибухотехнічні експертизи, що значно затягує строки проведення досудового розслідування» - вказують автори проекту.

Таким чином, депутати пропонують «закрити» питання з кількістю експертів шляхом якості.

Про ризики прийняття такого проекту раніше застерегли у Головному науково-експертному управлінні парламенту.

«Для ідентифікації особи, зброї, наркотичних речовин, вибухотехнічних пристроїв, предметів, речовин і слідів вибуху проводиться судово-медична, дактилоскопічна, балістична експертизи.

Експерти призначаються для проведення експертиз, спеціалісти ж залучаються для пошуку, закріплення і вилучення доказів, а також для роз’яснення іншим учасникам процесу технічних нюансів, що складають його професійні знання» - зауважили у ГНЕУ ВР.

Таким чином, у разі прийняття як закону законопроекту 10075, по-перше, звичайному спеціалісту, тобто, фактично будь-якій особі зі «спеціальними знаннями» відкривається доступ до криміналістичних видів досліджень зброї, наркотиків, вибухотехнічних пристроїв та речовин. Адже статтею 71 КПК не передбачено якихось особливих вимог до особи спеціаліста, на відміну від статусу експерта.

При цьому зброя, вибухові пристрої і речовини – є об’єктами підвищеної небезпеки – і несуть у собі потенційну можливість спричинити шкоду не тільки не зовсім досвідченому спеціалісту під час поводження з небезпечними об’єктами, а й людям, що можуть знаходитися поряд.

По-друге, проведення досліджень з метою надання вказаних довідок та висновків спеціалістами може призвести до знищення об’єктів дослідження через застосування руйнівних методів.

У редакції до першого читання законопроект не містив жодних положень щодо вимог до оформлення та змісту висновків та довідок спеціалістів. Крім того, проект не передбачав відповідальність спеціаліста за надання завідомо неправдивої інформації у довідці.

Автор: Наталя Мамченко

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