Громадській раді міжнародних експертів продовжать повноваження до квітня 2026 року – Комітет

Комітет з питань правової політики рекомендував збільшити строк повноважень ГРМЕ, яке бере участь у відборі суддів ВАКС, орієнтовно до квітня 2026 року.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики 1 жовтня розглянув і рекомендував прийняти парламенту у другому читанні законопроект №11426.

Згідно з ним Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) припиняє роботу в процедурі добору суддів Вищого антикорупційного суду України, натомість її функції виконуватиме Громадська рада доброчесності.

«Ключові зміна між першим і другим читаннями – тривалість перехідного періоду, протягом якого ГРМЕ ще виконуватиме функцію добору суддів. У першому читанні логічно пропонували робити це до завершення поточного конкурсу в апеляційну інстанцію ВАКС, однак не довше 1 листопада 2025 року. На сьогоднішньому засіданні комітет рекомендував збільшити цей строк до 18 місяців, тобто орієнтовно до квітня 2026 року» - зазначив член Комітету Роман Бабій.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада прийняла за основу даний законопроект 11426, за яким Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) продовжить виконувати свої повноваження до завершення процедури відбору кандидатів на зайняття посади суддів Вищого антикорупційного суду в конкурсі, оголошеному ВККС 23 листопада 2023 року, але не пізніше 1 листопада 2025 року. Як відомо, у жовтні 2024 року закінчується 6-річний строк повноважень ГРМЕ для сприяння у проведенні конкурсів на вакантні посади суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАКС.

Меморандум з МВФ передбачає продовження мандату ГРМЕ ще на один рік, зважаючи на те, що його термін спливає в жовтні 2024 року, оскільки завершення процесу добору нових суддів ВАКС, який наразі триває, потребуватиме більше часу.

Автор: Наталя Мамченко

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