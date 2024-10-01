Общественному совету международных экспертов продлят полномочия до апреля 2026 года – Комитет

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал увеличить срок полномочий ГРМЕ, участвующего в отборе судей ВАКС, ориентировочно до апреля 2026 года.

Комитет Верховной Рады по правовой политике 1 октября рассмотрел и рекомендовал принять парламенту во втором чтении законопроект №11426.

Согласно ему Общественный совет международных экспертов (ГРМЕ) прекращает работу в процедуре отбора судей Высшего антикоррупционного суда Украины, вместо этого его функции будет выполнять Общественный совет добропорядочности.

«Ключевые изменения между первым и вторым чтениями – продолжительность переходного периода, в течение которого ГРМЕ будет еще выполнять функцию отбора судей. В первом чтении логически предлагали делать это до завершения текущего конкурса в апелляционную инстанцию ​​ВАКС, однако не дольше 1 ноября 2025 года. На сегодняшнем заседании комитет рекомендовал увеличить этот срок до 18 месяцев, то есть ориентировочно до апреля 2026», - отметил член Комитета Роман Бабий.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла за основу данный законопроект 11426, по которому Общественный совет международных экспертов (ГРМЕ) продолжит выполнять свои полномочия до завершения процедуры отбора кандидатов на занятие должности судей Высшего антикоррупционного суда в конкурсе, объявленном ВККС 23 ноября 2023 года, но не позднее 1 ноября 2025 г. Как известно, в октябре 2024 года истекает 6-летний срок полномочий ГРМЕ для содействия в проведении конкурсов на вакантные должности судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАКС.

Меморандум с МВФ предусматривает продление мандата ГРМЕ еще на один год, учитывая, что его срок истекает в октябре 2024 года, поскольку завершение процесса отбора новых судей ВАКС, который продолжается, потребует больше времени.

Автор: Наталья Мамченко

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